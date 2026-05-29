Parner News : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व कांशीरामजीं बद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट; विकृत डॉक्टरला भीमसैनिकांनी चोपले

पारनेर - सोशल मीडियावर महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि बहुजन नायक कांशीरामजी यांच्याबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अपमानकारक व आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्या पारनेर तालुक्यातील भाळवणी येथील एका डॉक्टरविरोधात तालुक्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे..या विकृत मानसिकतेचा निषेध करत संतापलेल्या भीमसैनिकांनी संबंधित डॉक्टरच्या तोंडाला शाई फासून, त्याला चपलांचा हार घालत चांगलाच धडा शिकवला. या घटनेमुळे तालुक्यात प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संबंधित डॉक्टरवर तातडीने ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..या बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, भाळवणी येथील एका नामांकित डॉक्टरने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कांशीरामजी यांच्याविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि समाजविघातक पोस्ट शेअर केली होती. ही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होताच तालुक्यातील पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आणि भीमसैनिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. कोट्यवधी जनतेचे आराध्य दैवत असलेल्या महापुरुषांचा अशा प्रकारे अवमान केल्याने आंबेडकरी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या..या विकृत कृत्याचा जाब विचारण्यासाठी आणि आपला निषेध नोंदवण्यासाठी आज (ता. २९) मोठ्या संख्येने भीमसैनिक भाळवणी येथे एकत्र आले. संतप्त कार्यकर्त्यांनी महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या त्या डॉक्टरला गाठून त्याच्या तोंडावर शाई फेकली आणि त्यांच्या गळ्यात चपलांचा हार घालून त्याचा जाहीर निषेध केला.