Gutkha Seized : चारोटी टोलनाक्यावर ५० लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; पाठलाग करून आयशर पकडला

कासा - महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध वाहतूक करणाऱ्या आयशर वाहनावर अन्न व औषध प्रशासन, पालघर आणि दक्षता पथक, ठाणे विभागाने संयुक्त कारवाई केली. गोपनीय माहितीच्या आधारे पथकाने पाठलाग करून चारोटी टोलनाक्यावर वाहन पकडले. या कारवाईत सुमारे ५० लाख ५ हजार ६५० रुपयांचा प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाची किंमत सुमारे २० लाख रुपये असून, माल व वाहनाची एकूण किंमत ७० लाख ५ हजार ६५० रुपये असल्याचे प्रशासनाने सांगितले..अन्न व औषध प्रशासनाला महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने संशयित वाहनाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून त्याचा मागोवा घेतला. वाहनाच्या हालचाली संशयास्पद आढळून आल्यानंतर पथकाने त्याचा पाठलाग सुरू केला..अखेर MH 43 AY 7911 क्रमांकाचा आयशर चारोटी टोलनाका, ता. डहाणू येथे अडवून तपासणी करण्यात आली. वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला गुटखा, पानमसाला आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचा मोठा साठा आढळून आला. हा माल जप्त करून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी प्रकरण कासा पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले.या प्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात संबंधित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीविरोधात सातत्याने तपासणी व कारवाई केली जात आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे यापुढेही अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू राहतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले..'प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीविरुद्ध अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई सातत्याने सुरू आहे. अशा गैरप्रकारांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,' अशी प्रतिक्रिया अन्न व औषध प्रशासनाचे पालघर परिमंडळ-१ चे सहायक आयुक्त प्रविण सूर्यवंशी यांनी दिली.अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे आणि ठाणे विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) सचिन जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.