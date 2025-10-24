Palghar News : डहाणूतील कासा ग्रामपंचायतीचा धक्कादायक प्रकार, ड्रेनेजच्या कारणावरून डहाणूत नागरिकांना फ्लॅटमध्ये कोंडले

पालघर : ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये ड्रेनेजच्या कारणावरून इमारतीमधील फ्लॅटना थेट कुलूप आणि सील लावून नागरिकांना तब्बल चार पाच तास घरात कोंडल्याचा धक्कादायक प्रकार पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याच्या कासा ग्रामपंचायती अंतर्गत घडला आहे. कमल गोपाळ प्लाझा असे या इमारतीचे नाव असून ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचासह सदस्य वर्गाने दरवाजांना कुलूप लावून नागरिकांना कोंडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कुलूप लावलेल्या फ्लॅटमध्ये महिला आणि त्यांची लहान मुले पाच तास कोंडून ठेवली होती..कासा ग्रामपंचायतीची ही बेकायदा कारवाई अधिकारशाही आणि प्रशासनातील बेफिकिरीचे उदाहरण ठरली आहे. कासा ग्रामपंचायत हद्दीतील कमल गोपाल प्लाझा या इमारतीच्या ड्रेनेजचे पाणी उघड्यावर येत असल्याचे कारण पुढे करून हा बेकायदेशीर प्रकार कार्यकारिणीने केल्याचे ग्रामसेवक जि. आर. दिघे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. या इमारतीमधील जवळपास सहा फ्लॅट आणि चार गाळ्यांना कुलूप लावून सील करण्यात आले होते..या इमारतीमधील सांडपाणी रस्त्यावर व उघड्यावर येत असल्याने त्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र त्यानंतरही उपाययोजना झाली नाही. सांडपाणी ज्या परिसरात जाते तिथे लहान मुलांचे रुग्णालय व नागरिक ये जा करत असतात त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला धोका लक्षात घेऊन कारवाईचा मुद्दा पुढे आला. त्यानंतर मासिक सभेमध्ये कार्यकारिणी यांनी निर्णय घेऊन फ्लॅटला कुलूप आणि सील करण्याचे एकमताने ठरविण्यात आले, असे ग्रामसेवक दिघे यांनी सांगितले. 20 ऑक्टोबर रोजी उपसरपंच सदस्य आणि मी त्या ठिकाणी गेलो आणि त्यानंतर सील आणि कुलूप लावण्याचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर मी त्यांना नकार दिला मात्र त्यांनी काहीही न ऐकता नागरिकांच्या फ्लॅटला कुलूप आणि सील लावले त्यानंतर हे योग्य नसल्याचे सदस्यांना सांगत तिथून निघून गेलो ही बाब पोलीस ठाण्यात पोहोचल्यानंतर एक ते दोन तासानंतर पुन्हा कुलूप उघडण्यात आले असे ग्रामसेवक दिघे यांनी सांगितले..Dindori Crime : चौसाळे येथे सहा जणांच्या टोळक्याकडून अल्पवयीन बालकाचा धारदार शस्त्राने खुन.या घटनेविरोधात इमारतीतील रहिवासी व व्यापाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. या इमारतीतील फ्लॅट व गाळा मालकांनी या प्रकारविरोधात डहाणू पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या इमारतीमध्ये माझा गाळा असून, मी नसताना माझ्या गाळ्याला सील लावण्यात आलं. आम्हाला कोणतीही सूचना न देता थेट कारवाई करण्यात आली. हा प्रकार निंदनीय असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी अमित शेट्टी यांनी केली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर झालेल्या या प्रकारामुळे गावात संतापाचं वातावरण आहे. ग्रामस्थांनी जिल्हा प्रशासनाकडे उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..पोलिसांची उडवा उडवीची उत्तरेया प्रकरणात पुढे काय झाले अशी प्रतिक्रिया कासा पोलीस निरीक्षक अविनाश मांदळे यांना विचारले असता या प्रकरणात सर्व नागरिकांची जबाब घेण्यात आले असून तसे काही नसल्याचे त्यांनी सांगितले नागरिकांचे काहीही म्हणणे नसल्याचेही मांदळे यांनी सांगितले. तर दोन जणांमध्ये वाद असल्याने हा प्रकार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र आमची तक्रार नसेल तर आम्ही सर्वांनी एकत्रित येऊन पोलिसांना तक्रार का दिली तक्रार घेत नसल्याने सर्वांच्या सहीचा अर्ज पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे असे तक्रारदारांपैकी एकाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.