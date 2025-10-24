मुंबई

Palghar News : डहाणूतील कासा ग्रामपंचायतीचा धक्कादायक प्रकार, ड्रेनेजच्या कारणावरून डहाणूत नागरिकांना फ्लॅटमध्ये कोंडले

Palghar Gram Panchayat Locks Down Residents on Diwali : पालघरच्या डहाणू तालुक्यातील कासा ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचासह सदस्यांनी ड्रेनेजच्या वादातून 'कमल गोपाळ प्लाझा' इमारतीमधील फ्लॅटना थेट कुलूप लावून महिला आणि मुलांना दिवाळीत तब्बल पाच तास घरात कोंडल्याने प्रशासकीय अधिकारशाहीचे धक्कादायक उदाहरण समोर आले.
पालघर : ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये ड्रेनेजच्या कारणावरून इमारतीमधील फ्लॅटना थेट कुलूप आणि सील लावून नागरिकांना तब्बल चार पाच तास घरात कोंडल्याचा धक्कादायक प्रकार पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्याच्या कासा ग्रामपंचायती अंतर्गत घडला आहे. कमल गोपाळ प्लाझा असे या इमारतीचे नाव असून ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचासह सदस्य वर्गाने दरवाजांना कुलूप लावून नागरिकांना कोंडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कुलूप लावलेल्या फ्लॅटमध्ये महिला आणि त्यांची लहान मुले पाच तास कोंडून ठेवली होती.

