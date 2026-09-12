Palghar News : पालघर रुग्णालय राडा प्रकरण! आमदारपुत्र रोहित गावितला चार दिवसांची पोलीस कोठडी; काल मीरा रोडवरून घेतले होते ताब्यात

पालघर - पालघरमधील रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात मोठी घडामोड झाली असून आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावित याला प्रभारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. एस. चाळकर यांनी चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. काल (शुक्रवारी) मीरा रोड येथून ताब्यात घेतलेल्या रोहितला आज पालघरच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तब्बल दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्याला १६ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..रोहित गावितला शुक्रवारी मीरा रोड येथून पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्याला पालघर पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. स्टेशन डायरीतील नोंद,अटक नोंद, वैद्यकीय तपासणी, हाताचे ठसे आदी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर शनिवारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयीन सुनावणीनंतर रोहित गावित तसेच सरकारी वकिलांनी आपापली बाजू मांडली. न्यायालयाने तपासाच्या दृष्टीने रोहितला चार दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याचा आदेश दिला. आता या प्रकरणात एकूण चौदा जणांना अटक असून सर्वाना पोलीस कोठडी आहे..दहीहंडीच्या दिवशी पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयात गोविंदा पथकातील सदस्यांच्या उपचारावरून गोंधळ झाल्याचा आरोप आहे. या वेळी रुग्णालयात घुसून डॉक्टरांना शिवीगाळ आणि अर्वाच्य भाषा वापरणे, तसेच रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा यांच्या कानशिलात लगावल्याचा आरोप पोलिसांच्या तपासात समोर आला आहे. रुग्णालय प्रशासनाच्या तक्रारीवरून पालघर पोलीस ठाण्यात शिवसेना पदाधिकारी कुंदन संखे, साईराज पाटील, राहुल घरत, विकी संखे, शुभम बांदिवडेकर, ऋषभ वारे, तसेच नगरसेवक नीलम संखे, मनोज घरत आणि अन्य व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता शिवसेनेने कुंदन संखे, साईराज पाटील, राहुल घरत, विकी संखे, शुभम बांदिवडेकर आणि ऋषभ वारे यांच्यासह सात पदाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.या प्रकरणातील निलंबित पालघर शहरप्रमुख राहुल घरत याला पोलिसांनी सोमवारी अटक केली. त्याला न्यायालयाने तीन वेळा पोलीस कोठडी सुनावली असून सध्या तो १३ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत आहे. दरम्यान एफआयआरमध्ये सुरुवातीला नमूद असलेल्या अनोळखी व्यक्तींचा पोलिसांनी शोध घेतला. तपासादरम्यान या व्यक्तींचा संबंध गोविंदा पथकाशी असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी तब्बल १२ जणांना ताब्यात घेऊन शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने या बारा जणांना १५ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली आहे..अटकपूर्व जामिनावरही सुनावणीप्रकरणातील निलंबित पदाधिकारी साईराज पाटील, राहुल संखे आणि मनीष (विकी) संखे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज गुरुवारी न्यायालयाने नामंजूर केला. तर कुंदन संखे, शुभम बांदिवडेकर आणि नगरसेवक नीलम संखे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असून, त्यावर १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे..सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लक्षरुग्णालयातील या राड्याच्या प्रकरणाची राज्यभर चर्चा सुरू असून या प्रकरणातील पोलिसांच्या तपासावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केल्याचे सांगितले जात असताना, उच्च न्यायालयानेही पोलिसांच्या तपासाबाबत कठोर निरीक्षणे नोंदवत पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत.आता रोहित गावितला मिळालेल्या चार दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पोलिसांकडून नेमका कोणता तपास केला जातो आणि या प्रकरणातील आणखी कोणत्या व्यक्तींवर कारवाई होते. याकडे पालघरचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.