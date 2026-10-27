Palghar News : पालघर रुग्णालय राडा प्रकरण, ११ गोविंदांसह कॅमेरामनला जामीन; प्रमुख आरोपींच्या अर्जांवर सुनावणी बाकी

पालघर - पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमक्या तसेच मारहाण केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या रुग्णालय राडा प्रकरणात अकरा गोविंदांसह एका कॅमेरामनची जामिनावर सुटका झाली आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांनी मंगळवारी १२ जणांचे जामीन अर्ज मंजूर केले. मात्र, या प्रकरणातील काही प्रमुख आरोपींच्या जामीन अर्जांवरील निर्णय अद्याप बाकी असून त्यामुळे पुढील न्यायालयीन सुनावण्यांकडे लक्ष लागले आहे..५ सप्टेंबर रोजी दहीहंडी उत्सवादरम्यान जखमी झालेल्या गोविंदाच्या उपचारांवरून रिलीफ रुग्णालयात वाद निर्माण झाला होता. या वेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी कुंदन संखे, युवासेनेचे तत्कालीन प्रमुख साईराज पाटील, मनीष उर्फ विकी संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, शुभम बांदिवडेकर, नगरसेवक नीलम संखे, मनोज घरत यांच्यासह अन्य व्यक्तींनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे..डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व धमक्या देण्यात आल्याचा, तसेच राहुल घरत याने रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा यांना कानशिलात मारल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या प्रकरणी ६ सप्टेंबर रोजी पालघर पोलिस ठाण्यात दहा नामनिर्दिष्ट व्यक्तींसह सात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी तपासादरम्यान संशयितांना ताब्यात घेऊन अटकसत्र सुरू केले..अटकसत्रानंतर जामिनासाठी धाव७ सप्टेंबर रोजी राहुल घरत याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर तपासात अन्य व्यक्तींची ओळख पटवून पोलिसांनी आणखी कारवाई केली. १२ सप्टेंबर रोजी आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावित याला अटक करण्यात आली, तर १३ सप्टेंबर रोजी कुंदन संखे यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात एकूण २३ जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यानंतर संबंधित आरोपी न्यायालयीन कोठडीत होते.अनेक वेळा सर्वांनी जामिनासाठी अर्ज केले. मात्र जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले होते.अखेर kahi दिवस आधी अकरा गोविंदांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. कॅमेरामननेही स्वतंत्र अर्ज दाखल केला होता. या अर्जांवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने १२ जणांना जामीन मंजूर केला..काही अर्जांवर अद्याप निर्णय नाहीशिवसेनेचे निलंबित पालघर युवासेना प्रमुख साईराज पाटील यांनी जामिनासाठी पालघर सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. राहुल संखे, मनीष उर्फ विकी संखे आणि नगरसेवक नीलम संखे यांच्या जामीन अर्जांवर ३१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान कुंदन संखे, राहुल घरत, ऋषभ वारे, शुभम बांदिवडेकर, मनोज घरत आणि कुंदन संखे यांचा वाहनचालक यांच्या जामीन अर्जांबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..उच्च न्यायालयातही प्रकरणाची सुनावणीरुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करणारी याचिका महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे. अलीकडील सुनावणीदरम्यान पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी पोलीस डायरीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एकीकडे काही आरोपींना जामीन मिळाला असताना, दुसरीकडे इतर आरोपींच्या अर्जांवरील सुनावणी आणि उच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे हे प्रकरण न्यायालयीन स्तरावर चर्चेत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.