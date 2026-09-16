Palghar News : रुग्णालय राडा प्रकरणात कुंदन संखेसह 22 जणांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी; राहुल घरत न्यायालयीन कोठडीत

पालघर - पालघर येथील रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात निलंबित शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह 22 जणांना न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तर या प्रकरणातील संशयित मुख्य आरोपी राहुल घरत याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासाला आता नवे वळण मिळाले आहे..या प्रकरणातील 23 संशयित आरोपींना बुधवारी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. तपासासाठी सर्व आरोपींची पाच दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी, अशी मागणी तपास अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक निशा जाधव यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र न्यायालयाने राहुल घरतला न्यायालयीन कोठडी, तर उर्वरित 22 जणांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली..रुग्णालयातील वादानंतर गुन्हा5 सप्टेंबर रोजी दहीहंडी उत्सवादरम्यान जखमी झालेल्या गोविंदा पथकातील सदस्याच्या उपचारावरून रिलीफ रुग्णालयात वाद झाला होता. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, शिवसेनेचे पदाधिकारी कुंदन संखे, युवासेना प्रमुख साईराज पाटील, मनीष (विकी) संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, शुभम बांदिवडेकर, नगरसेवक नीलम संखे, मनोज घरत यांच्यासह अन्य व्यक्तींनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे.डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमक्या आणि अर्वाच्य भाषा वापरल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. याच वेळी राहुल घरत याने रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा याच्या कानशिलात लगावल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी 6 सप्टेंबर रोजी पालघर पोलिसांनी दहा नामनिर्देशित आणि सात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला..17 जणांच्या सहभागाचा गुन्हा, अटक 23 जणांनागुन्हा दाखल झाल्यानंतर 7 सप्टेंबर रोजी राहुल घरत याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर तपासादरम्यान सात अज्ञात व्यक्तींची ओळख पटविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र या तपासात एकूण 12 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. 12 सप्टेंबर रोजी आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावित याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी एफआयआरमध्ये नावे असलेल्या कुंदन संखे यांच्यासह अन्य नऊ जणांना अटक झाली. गुन्ह्यात सुरुवातीला 17 जणांच्या सहभागाचा उल्लेख असताना पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण 23 जणांना अटक केली आहे..एमआरआय सेंटर आणि आयसीयूचे सीसीटीव्ही तपासणारबुधवारी न्यायालयात पोलिसांनी तपासातील पुढील दिशा स्पष्ट केली. जखमी गोविंदा पथकातील सदस्याचा रिलीफ रुग्णालयाच्या बाजूला असलेल्या एमआरआय सेंटरमध्ये एमआरआय झाल्यानंतर त्याला तेथून अन्यत्र नेण्यात आल्याचे तपासात समोर आल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर संबंधितावर एका खासगी रुग्णालयात मणक्याशी संबंधित आजारावर शस्त्रक्रिया झाल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले.त्यामुळे एमआरआय सेंटर, रिलीफ रुग्णालय आणि संबंधित खासगी रुग्णालयातील उपचारांची कागदपत्रे तपासणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याशिवाय एमआरआय सेंटर आणि रुग्णालयातील आयसीयूचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासून घटनेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटविण्याची आवश्यकता असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले..मोबाईल तपास आणि वाहन जप्तीची मागणीआरोपींच्या मोबाईलमधील तांत्रिक माहिती तपासणे, कॉल आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासणे तसेच कुंदन संखे यांनी वापरलेले वाहन जप्त करण्याची परवानगी देण्याची मागणीही पोलिसांनी केली. या सर्व बाबींच्या तपासासाठी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद तपास अधिकारी निशा जाधव यांनी केला..‘तपासाला इतका वेळ मिळूनही पुरावे कुठे?’दरम्यान आरोपींच्या वतीने पोलिसांच्या तपासावर आक्षेप घेण्यात आला. तपासासाठी पोलिसांना यापूर्वी पुरेसा वेळ मिळालेला असतानाही आता नव्या मुद्द्यांच्या आधारे पुन्हा कोठडी मागितली जात असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित केले असल्याचा दावा आरोपींच्या वकिलांनी केला. तपासाची दिशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडे वळवली जात असल्याचा युक्तिवादही बचाव पक्षाने न्यायालयात केला.दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने राहुल घरत याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली, तर कुंदन संखे यांच्यासह उर्वरित 22 आरोपींना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली. त्यामुळे आता एमआरआय सेंटर, सीसीटीव्ही फुटेज, उपचारांची कागदपत्रे, मोबाईल आणि वाहन तपासातून पोलिसांच्या हाती कोणते पुरावे लागतात, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.