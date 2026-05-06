Palghar Road Construction Delay : गुजरातला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग संकटात! कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटण्याची शक्यता

कासा : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी तालुक्याला गुजरात राज्याशी जोडणाऱ्या कासा-सायवन-उधवा-संजाण मार्गाचे काम सुरू आहे. मात्र, चरीतील पुलाचे काम धीम्या गतीने सुरू (kasa sayvan road construction delay palghar) असल्याने नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..उधवा, कळमदेवी परिसरातील नागरिकांना कासा, चारोटी येथे जाण्यासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा आहे. दररोज शेकडो कामगार, शालेय विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक येथून प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत थेरोंडा तसेच बांधघर येथील पुलांचे काम वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात या मार्गावरील वाहतूक विस्कळित होण्याची भीती आहे. तसेच अर्धवट कामामुळे रस्त्यावर चिखल साचल्याने अपघातांचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे..Mumbai Goa Highway : कोकणवासीयांची चिंता वाढली! मे महिना उजाडला तरी परशुराम घाटातील काम अपूर्णच; यंदाही एकेरी वाहतुकीचा जाच?.वाढवण बंदरामुळे महत्त्वमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अंतर्गत सुमारे २६८ कोटींच्या निधीतून या रस्त्याचे काम सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कार्यादेश देण्यात आला असून ३० महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर जोडरस्त्याचे बळकटीकरण होत आहे. सध्या ५ मीटर असलेली रस्त्याची रुंदी ७ मीटर, ७ मीटर रुंदी १० मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे..Anuskura Ghat Road Repair : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास आता सुसाट! अणुस्कुरा घाटातील 25 किमी रस्त्याचे होणार मजबुतीकरण, 5 कोटींचा निधी मंजूर.गावांचा संपर्क तुटणाररस्त्याचे नूतनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील संपर्क सुधारण्यासह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत नागरिकांचे हाल वाढत असून प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. पावसाळा सुरू झाल्यास चिखलामुळे वाहतूक ठप्प होऊन अनेक गावांचा संपर्क तुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..कासा-सायवन-उधवा मार्गावरील रस्ते, पुलांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागेल.-प्रशांत सातवी, सरपंच, वाघाडीथेरोंडा पुलाचे काम सुरू आहे. पुढील १५ ते २० दिवसांत ते पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कामगार लावण्याचे नियोजन आहे.-अरविंद कुमार, अभियंता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.