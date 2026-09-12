Palghar Bus Tragedy: शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण उघडताच शेतकरी सुभाष पागींचा जागीच मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

पालघर : पालघर-मनोर मार्गावरील चहाडे-सज्जनपाडा परिसरात शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण अचानक उघडून बसलेल्या फटक्यात सुभाष महाद्या पागी (60) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..सुभाष पागी हे चहाडे-सज्जनपाडा येथे राहत होते. देवखोप येथे नातेवाईकांकडे गेलेले पागी तेथून पायी आपल्या घरी परतत होते. सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास पालघर आगारातून स्वारगेटकडे जाणारी शिवशाही बस मनोरच्या दिशेने जात असताना बसच्या डिकीचे झाकण अचानक उघडले. त्याचा जोरदार फटका पागी यांना बसला. गंभीर जखमी अवस्थेत ते रस्त्यावर कोसळले..घटनेनंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. काही क्षणांपूर्वी आपल्या घरी सुखरूप परतणारा माणूस अचानक न परतल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला..सुभाष पागी यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या पत्नीसमोर कुटुंबाची जबाबदारी उभी राहिली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. कुटुंबासाठी रोजच्या जगण्याची धडपड करणाऱ्या पागी यांच्या अचानक जाण्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे संकट ओढवले आहे..या प्रकरणी पागी यांचे जावई अनिल ठक्क्या गिऱ्हाने यांनी पालघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा तपास सुरू आहे..कुटुंबाचा आधारच हरपलाशेतकरी म्हणून कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणारे सुभाष पागी एका अनपेक्षित अपघातात कुटुंबापासून कायमचे दुरावले. त्यांच्या मृत्यूने पत्नी, दोन मुली आणि मुलाच्या डोक्यावरचा आधार हरपला आहे. त्यामुळे या अपघातामुळे केवळ एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला नसून, एका कुटुंबाच्या आयुष्यालाच मोठा धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.