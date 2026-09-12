मुंबई

Palghar Bus Tragedy: शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण उघडताच शेतकरी सुभाष पागींचा जागीच मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण अचानक उघडल्याने शेतकरी सुभाष पागींचा जागीच मृत्यू; अपघातानंतर पालघर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, कारणांचा तपास सुरू
Crime

Farmer dies after Shivshahi bus luggage flap hits him.

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पालघर : पालघर-मनोर मार्गावरील चहाडे-सज्जनपाडा परिसरात शिवशाही बसच्या डिकीचे झाकण अचानक उघडून बसलेल्या फटक्यात सुभाष महाद्या पागी (60) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
death
death anniversary
death audit
2025 Busan summit
death announcements India
death announcement Maharashtra
death announcement in Kedgaon
341 lakh drug bust
Marathi News Esakal
www.esakal.com