Palghar News: भररात्री स्मशानभूमीत भयंकर कृत्य, सकाळ होताच लोक हादरले! पालघरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Black Magic: पालघरमध्ये स्मशानभूमीत अघोरी विद्या वा जादूटोण्याचे प्रयोग झाल्याचे भयंकर कृत्य घडले आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Updated on

कासा : कासा गावातील सूर्या नदीकिनारी असलेल्या स्मशानभूमीत अघोरी विद्या वा जादूटोण्याचे प्रयोग झाल्याचे अवशेष आढळले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी रात्री अज्ञात व्यक्तींनी हे विधी केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

