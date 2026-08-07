Palghar News: पोषण आहाराला कात्री, डहाणूतील ३५ आश्रमशाळांमध्ये चपातीचा पुरवठा बंद

कासा : डहाणू प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या ३५ शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनात तीन महिने चपातीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे २० हजार निवासी, अनिवासी मुलांना अपूर्ण पोषण आहार मिळत असल्याने प्रशासनावर संताप व्यक्त केला जात आहे..आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी कांबळगाव येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह योजना राबविण्यात येते. विविध आश्रमशाळांना दररोज येथून भोजनाचा पुरवठा होतो..Mumbai News: 'स्वातंत्र्यदिनापूर्वी मोठी घटना घडणार, मुंबईत बॉम्बस्फोट करणार...', महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल .शासनाच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना चपाती, भाजी, वरण-भात, सॅलड, लोणचे असे पोषक पदार्थ देणे बंधनकारक आहे. मात्र, चपाती तयार करणारे स्वयंचलित कासाः आश्रमशाळेतील मुलांना पोषण आहारात भाताचे वाटप केले जात आहे. तीन महिन्यांपासून बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना चपाती मिळत नसल्याने आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..अभ्यासावर परिणामअन्नघटकांच्या पुरवठ्यातही वेळोवेळी अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी काही शिक्षक, पालकांनी केल्या आहेत. त्यामुळे वाढत्या वयातील विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण आहार मिळाला नाहीतर शारीरिक विकास, अभ्यासावरील एकाग्रतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा आरोग्य तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे षोषणा आहारातील त्रुटी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे..तात्पपुरता दिलासाविद्यार्थ्यांना चपातीचा पुरवठा खंडित झाल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात अन्य ठिकाणाहून चपात्या आणून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, नवीन यंत्र कार्यान्वित करून नियमित व दर्जेदार पोषण आहाराचा पुरवठा तातडीने सुरू करावा, अशी मागणी पालकांनी केली आहे..Dombivli Politics: डोंबिवलीत कार्यकर्त्यांची 'घरवापसी'! भाजपात गेले, पस्तावले अन् पुन्हा मनसेत परतले, राजू पाटलांचा भाजपवर निशाणा.मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातील चपातीच्या यंत्रात तांत्रिक बिघाड झाला आहे. नवीन यंत्र काही दिवसांत कार्यान्वित होईल. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना अन्य ठिकाणाहून चपात्या पुरवल्या जात आहेत.- विशाल खत्री, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.