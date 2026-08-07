मुंबई

Palghar News: पोषण आहाराला कात्री, डहाणूतील ३५ आश्रमशाळांमध्ये चपातीचा पुरवठा बंद

Nutritional Food Supply: डहाणूतील ३५ आश्रमशाळांमध्ये पोषण आहारामधील चपातीचा पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनावर संताप व्यक्त केला जात आहे.
Nutritional Food Supply

Nutritional Food Supply

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कासा : डहाणू प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या ३५ शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनात तीन महिने चपातीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे २० हजार निवासी, अनिवासी मुलांना अपूर्ण पोषण आहार मिळत असल्याने प्रशासनावर संताप व्यक्त केला जात आहे.

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