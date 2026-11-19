पालघर : पालघरमधील रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील न्यायालयीन खटला सरकारच्या वतीने प्रभावीपणे चालविण्यासाठी कायदा व न्याय विभागाने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली आहे. वकील सुधीर गुप्ता यांची या प्रकरणासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, यापुढे ते सरकारची बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत..गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचा खटला यापूर्वी पालघरचे सरकारी वकील पी. ठाकरे हे चालवत होते. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य आणि न्यायालयीन कामकाजात विशेष सरकारी वकिलांची आवश्यकता लक्षात घेऊन शासनाने ही नियुक्ती केली आहे..कायदा व न्याय विभागाचे विभाग अधिकारी राजेश मांजरेकर यांच्या स्वाक्षरीने बुधवारी (ता. १८) नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेची प्रत न्याय विभागासह राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना पाठविण्यात आली आहे..या नियुक्तीमुळे रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणाच्या न्यायालयीन लढाईत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात सरकारची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची जबाबदारी आता सुधीर गुप्ता यांच्यावर असणार आहे. विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीनंतर या खटल्याच्या पुढील कामकाजाला कोणती दिशा मिळते आणि न्यायालयात सरकारी पक्षाकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.