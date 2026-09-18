Palghar Relief Hospital case: रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात कुंदन संखे यांच्यासह २२ जणांना न्यायालयीन कोठडी; पोलिसांची अतिरिक्त पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळली

पालघर : पालघर शहरातील रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात शुक्रवारी न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. शिवसेनेचे निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह २२ आरोपींना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तपासासाठी आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी, अशी पोलिसांची मागणी होती. मात्र, आरोपींच्या वकिलांनी त्यास विरोध केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २२ जणांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली..या प्रकरणातील राहुल घरत याला यापूर्वीच न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावीत यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णयाची तारीख राखून ठेवली आहे..नेमकं प्रकरण काय?५ सप्टेंबरला दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पथकातील एक सदस्य जखमी झाला होता. त्याच्या उपचारावरून रिलीफ रुग्णालयात वाद निर्माण झाला. तक्रारीनुसार, या वेळी रुग्णालयात गोंधळ घालण्यात आला. डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, धमकी तसेच अर्वाच्य भाषा वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.याच वेळी रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा याच्या कानशिलात राहुल घरत याने लगावल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.या घटनेनंतर ६ सप्टेंबरला पालघर पोलिसांनी शिवसेनेच्या दहा नावे असलेल्या पदाधिकाऱ्यांसह सात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला. तपासादरम्यान अज्ञात आरोपींची ओळख पटविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..आठ दिवसांनी आरोपी पोलिसांसमोरगुन्हा दाखल झाल्यानंतर ७ सप्टेंबरला राहुल घरत याला अटक झाली. त्यानंतर १२ सप्टेंबरला आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावीत याला पोलिसांनी अटक केली. १३ सप्टेंबरला एफआयआरमध्ये नावे असलेले कुंदन संखे यांच्यासह अन्य आरोपी पोलिसांसमोर हजर झाले.कुंदन संखे, युवासेना प्रमुख साईराज पाटील, मनीष (विकी) संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, नगरसेवक नीलम संखे आणि मनोज घरत यांच्यासह अन्य आरोपी काही दिवस पोलिसांच्या हाती लागले नव्हते. अखेर त्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली..१६ सप्टेंबरला कोठडीत वाढशरणागतीनंतर या आरोपींना न्यायालयाने सुरुवातीला १६ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती. १६ सप्टेंबरला पोलिसांच्या मागणीनंतर कोठडीची मुदत १८ सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.शुक्रवारी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर पोलिसांनी तपासासाठी आणखी दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली नाही आणि कुंदन संखे यांच्यासह २२ जणांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली..१७ जणांविरोधात गुन्हा; अटक २३ जणांनाया प्रकरणात सुरुवातीला दहा नावे असलेले आरोपी आणि सात अज्ञात व्यक्ती अशा एकूण १७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान अज्ञात व्यक्तींची ओळख पटविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर अटकेची संख्या वाढत गेली.आतापर्यंत या प्रकरणात एकूण २३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी राहुल घरत याला यापूर्वीच न्यायालयीन कोठडी मिळाली असून, शुक्रवारी कुंदन संखे यांच्यासह २२ जणांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..कोणावर आरोप?पोलिसांच्या नोंदीनुसार, कुंदन संखे, साईराज पाटील, मनीष (विकी) संखे, राहुल संखे, ऋषभ वारे, शुभम बांदिवडेकर, नगरसेवक नीलम संखे, मनोज घरत, आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावीत यांच्यासह अन्य व्यक्तींवर रुग्णालयात गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप रुग्णालयाने दिलेल्या तक्रारीत करण्यात आला आहे. या आरोपांचा तपास पालघर पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.