Palghar News : रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात सहा जणांच्या जामिनाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर

पालघर - पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या २३ आरोपींपैकी सहा जणांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय बुधवारीही होऊ शकला नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर दिवसभर दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद झाला. मात्र काही वकिलांचे म्हणणे पूर्ण न झाल्याने आणि काही महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवाद अपेक्षित असल्याने न्यायालयाने सुनावणी गुरुवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा ठेवली आहे..कोणाच्या जामिनावर सुनावणी?जामीन अर्ज दाखल केलेल्या सहा आरोपींमध्ये आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावीत, राहुल संखे, मनीष (विकी) संखे, ऋषभ वारे, साईराज पाटील आणि नीलम संखे यांचा समावेश आहे.सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोधतपास अधिकारी तथा पोलिस उपअधीक्षक निशा जाधव यांनी सहा आरोपींना जामीन देऊ नये, अशी भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. तपासाची सद्यःस्थिती, आरोपींची कथित भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यांचा तपासाच्या दृष्टीने विचार करून जामीन नाकारावा, अशी मागणी सरकारी पक्षाने केली..आरोपींच्या वकिलांकडून काय युक्तिवाद?आरोपींच्या वकिलांनी जामीन मंजूर करण्याच्या कायदेशीर तरतुदी, तपासाची सद्यःस्थिती आणि आरोपींच्या कथित भूमिकेबाबत विविध मुद्दे मांडले. जामीन अर्जाच्या अनुषंगाने कायदेशीर मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र बुधवारी सुनावणी पूर्ण न झाल्याने अंतिम निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.गुरुवारी काय होणार?बुधवारी काही वकिलांचे म्हणणे पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे उर्वरित युक्तिवाद गुरुवारी घेण्यात येणार आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय जामीन अर्जावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे..२३ आरोपी न्यायालयीन कोठडीतरुग्णालयातील राडा, कर्मचाऱ्याला मारहाण, शिवीगाळ आणि धमकीप्रकरणी ६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर शिवसेनेचे ११ पदाधिकारी आणि गोविंदा पथकातील १२ जण अशा एकूण २३ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. सुरुवातीला सर्व आरोपी पोलिस कोठडीत होते. त्यानंतर एका आरोपीला १६ सप्टेंबरला, तर उर्वरित २२ आरोपींना १८ सप्टेंबरला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.आता या २३ आरोपींपैकी सहा जणांच्या जामीन अर्जावर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.