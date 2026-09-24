Palghar News : पालघर रिलीफ रुग्णालय राड्यात पुढे काय? सहा जणांचा जामीन अर्ज, दोन दिवसांचा युक्तिवाद आणि.....

पालघर - पालघरच्या रिलीफ रुग्णालयातील राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या २३ संशयित आरोपींपैकी सहा जणांच्या जामीन अर्जावरील युक्तिवाद गुरुवारी पूर्ण झाला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर बुधवारी आणि गुरुवारी दोन दिवस सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सहा जणांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी निर्णय देण्यात येणार आहे..आमदारपुत्र रोहित राजेंद्र गावीत, राहुल संखे, मनीष (विकी) संखे, ऋषभ वारे, साईराज पाटील आणि नीलम संखे यांच्या वतीने बुधवारी जामीन अर्ज दाखल करण्यात आले होते. बुधवारी दिवसभर दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद झाला. मात्र काही वकिलांचा युक्तिवाद बाकी राहिल्याने तसेच काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे मांडणे बाकी असल्याने सुनावणी गुरुवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली..गुरुवारी सकाळी ११ वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. संशयित आरोपींच्या वतीने उर्वरित वकिलांनी दोन ते तीन तास विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला. सहा आरोपींच्या बाजूने ८ ते १० वकिलांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. सरकारी पक्षातर्फे तपास अधिकारी तथा पोलिस उपअधीक्षक निशा जाधव यांच्यासह दोन वकिलांनी युक्तिवाद केला..सरकारी पक्षाचा जामिनास विरोधतपास अधिकारी निशा जाधव यांनी सहा आरोपींच्या जामीन अर्जास विरोध केला. तपासाची सद्यःस्थिती,ओळख परेड, सिसिटीव्ही फुटेजमधील सहभाग,समूहातील सहभागीची कथित भूमिका आणि तपासात उपलब्ध झालेले पुरावे विचारात घेता जामीन मंजूर करू नये, अशी भूमिका सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर मांडली..आरोपींच्या वकिलांकडून कायदेशीर तरतुदींवर भरसंशयित आरोपींच्या वकिलांनी जामीन मंजूर करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च, उच्च न्यायालयातील दाखले,कायदेशीर तरतुदी, तपासाची सद्यःस्थिती आणि आरोपींच्या कथित भूमिकेबाबत विविध मुद्दे मांडले. जामीन अर्जाच्या अनुषंगाने कायद्याच्या तरतुदींवर दोन्ही बाजूंनी सविस्तर युक्तिवाद करण्यात आला.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निर्णय सोमवारी देण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सहा आरोपींना जामीन मिळतो की त्यांना आणखी न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागते, याकडे आता लक्ष लागले आहे..नेमके प्रकरण काय?रिलीफ रुग्णालयात राडा, कर्मचाऱ्याला मारहाण, शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याप्रकरणी ६ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात शिवसेनेचे ११ पदाधिकारी आणि गोविंदा पथकातील १२ जण अशा एकूण २३ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली.सुरुवातीला सर्व आरोपी पोलिस कोठडीत होते. त्यानंतर एका आरोपीला १६ सप्टेंबरला, तर उर्वरित २२ आरोपींना १८ सप्टेंबरला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..सोमवारी काय होणार?या प्रकरणातील २३ आरोपींपैकी केवळ सहा आरोपींच्या जामीन अर्जावर सध्या सुनावणी झाली आहे. दोन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर त्यावरील निर्णय सोमवारी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा सोमवारी येणारा निर्णय या सहा जणांच्या पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.