मुंबई

Palghar Talasari Earthquake Tremors : पालघर जिल्ह्यात भूकंपाचे सत्र पुन्हा सुरू; तलासरीत २.८ रिश्टर स्केलच्या तीव्रतेचा धक्का, ३१ ऑक्टोबरनंतर पुन्हा भूकंपाने हादरला परिसर

Talasari Tremors and Citizens' Concerns : कुरझे परिसर राहिला भूकंपाचा केंद्रबिंदू; जीवित वा वित्तहानी नाही, परंतु वारंवार बसणाऱ्या धक्क्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम
2.8 magnitude recorded, Kurze area remains epicenter.

2.8 magnitude recorded, Kurze area remains epicenter.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : जिल्ह्यात भूकंपाचे सत्र पुन्हा सुरू असून आज (शनिवार) तलासरी तालुक्यात संध्याकाळी साडेसहा दरम्यान २.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का जाणवला. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू कुरझे परिसरात असल्याची नोंद झाली आहे. केंद्रबिंदूपासून सुमारे पाच किलोमीटरच्या परिघात भूकंपाची नोंद झाल्याने परिसरातील भूकंपाच्या हालचाली पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

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