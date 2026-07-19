मुंबई

Pandharpur Wari : दर्याचा राजा विठ्ठलाच्या चरणी: वसई-विरारच्या कोळी बांधवांचा पंढरपूर वारीत उत्स्फूर्त सहभाग

समुद्रावर राज्य करणारे वसई-विरारचे कोळी बांधव मासेमारीला विराम देत पंढरपूर वारीत विठ्ठलाच्या चरणी, कुटुंबासह भक्तीत तल्लीन
The Koli community considers the pilgrimage an opportunity to reconnect with faith and family after spending most of the year at sea.

The Koli community considers the pilgrimage an opportunity to reconnect with faith and family after spending most of the year at sea.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : राम कृष्ण हरी, माउली माउली, न्यानोबा तुकाराम्चा गजर करत वसई, विरार, अर्नाळा येथील दर्याचा राजा असलेला मच्छीमार सद्या विठ्ठलाच्या चरणी लिन होण्यासाठी वारीत सहभागी झाला आहे. त्यांच्या बरोबर मोठ्या संख्येने महिला हि सहभागी झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
pandharpur
wari
Aashadhi Wari
wari of pandharpur
aashadhiwari
Fisheries
fishery
Pandhari Warakari Bhushan Award