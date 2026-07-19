Pandharpur Wari : दर्याचा राजा विठ्ठलाच्या चरणी: वसई-विरारच्या कोळी बांधवांचा पंढरपूर वारीत उत्स्फूर्त सहभाग

विरार : राम कृष्ण हरी, माउली माउली, न्यानोबा तुकाराम्चा गजर करत वसई, विरार, अर्नाळा येथील दर्याचा राजा असलेला मच्छीमार सद्या विठ्ठलाच्या चरणी लिन होण्यासाठी वारीत सहभागी झाला आहे. त्यांच्या बरोबर मोठ्या संख्येने महिला हि सहभागी झाल्या आहेत. .वर्षाचे १० महिने समुद्रावर राज्य करणारा कोळी बांधव सद्या भक्तीत तल्लीन झाला आहे. १ जून पासून मासे मारी बंद असल्याने कोळी बांधव तीर्थ यात्रेला किंवा प्रयत्न स्थळांना भेटी साठी बाहेर पडत असतात. ख्रिचन कोळी या दिवसात वेलणकणी किंवा झाशीची यात्रा करतात तर काही वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या कुटुंबाला घेऊन प्रयत्नाला जात असतात. .तर हिंन्दू कोळी बांधव तिरुपती, चारधाम यात्रा,या बरोबरच विठ्ठलाच्या दर्शना साठी वारीत सामील होताना दिसत आहे. जवळ पसा १० महिने समुद्रात मासे मारी करण्यासाठी जाणारा हा कोलीय राजाला १ जून ते १५ ऑगस्ट दरम्यान मासे मारी बंद असल्याने आपल्या कुटुंबाला वेळ देता येतो. या दरम्यान प्रयत्ना बरोबरच देव दर्शनासाठी हा कोळियाराजा बाहेर पडत आहे. सद्या पंढरपूरला जाण्यासाठी सुरु असून या वारी मध्ये वसई तालुक्यातील कोळी महिला आणि पुरुष मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत. यारी मुले एक वेगळीच ऊर्जा आम्हाला मिळत असते. असे मत वारीत सहभागी झालेले व्यक्त करत आहेत..आमचा समाज हा देव भोळा समाज आहे. आम्ही वर्षभर समुद्राच्या लाटांवर स्वार होऊन जीवाची बाजी लावून मासेमारी करत असतो या काळात आम्हाला देवदर्शन करता येत नाही किंवा कुटुंबाला हि वेळ देता येत नाही त्यामुळे आम्ही जून ते ऑगस्ट या दरम्यान देवदर्शन किंवा प्रयत्नाला जात असतो. पंढरीच्या वारीत सामील होऊन एक वेगळेच समाधान मिळते. जणू आपल्या आईला भेटण्याचा आनंद मिळत असतो.रमाकांत घुमटेकर , नायगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.