पनवेलमध्ये 47 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू, तर 14 नव्या रुग्णांची भर

पनवेल : पनवेल पालिका हद्दीत शुक्रवारी (ता.22) नवीन 14 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडल्याने पालिका हद्दीतील रुग्ण संख्या 332 वर जाऊन पोहचली आहे. तसेच शुक्रवारी 15 रुग्णांनी कोरोनासोबतची लढाई जिंकल्याने बऱ्या झालेल्या रुग्णांची संख्या 182 वर गेली आहे. मोठी बातमी : लॉकडाऊन 4.0: मुंबईत आजपासून काय सुरु होणार? सद्यस्थितीत पालिका हद्दीत 135 रुग्णांवर विविध रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. याशिवाय कळंबोलीमध्ये राहणाऱ्या एका 47 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे पालिका हद्दीतील 15 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकातून देण्यात आली आहे. In Panvel, a 47-year-old woman died due to corona, while 14 new patients were added

