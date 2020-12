पनवेल - हजूर साहिब नांदेड उत्सव विशेष ट्रेनचा विस्तार; 20 जानेवारीपर्यंत सेवा सुरू राहणार

मुंबई : मध्य रेल्वेने पनवेल - हजूर साहिब नांदेड उत्सव विशेषचा कालावधीत वाढ करून 20 जानेवारीपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ट्रेन पूर्णतः आरक्षित असणार आहे.तर 07613 या विशेष उत्सव ट्रेनचे विशेष शुल्कासह आरक्षण सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रे व www.irctc.co.in या संकेतस्थळावर 10 दिवसांच्या आगाऊ आरक्षण कालावधीनुसार सुरू होणार असल्याचे मध्य रेल्वेने सांगितले आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा या ट्रेन मध्ये केवळ कंफर्म तिकिट असलेल्या प्रवाशांनाच प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, प्रवाशांना बोर्डिंग, प्रवासादरम्यान आणि गंतव्यस्थानाच्या वेळी कोविड-19च्या संबंधित सर्व निकषांचे पालन करावे अनिवार्य राहणार आहे. 07613 उत्सव विशेष ट्रेन 1 ते 21 जानेवारी पर्यंत चालविण्यात येणार आहे. ही गाडी पनवेल येथून दररोज दुपारी 4 वाजता सुटेल आणि नांदेड हजूर साहिब येथे दुसर्‍या दिवशी सकाळी 8.45 वाजता पोहोचेल. 07614 उत्सव विशेष ट्रेन 31 डिसेंबर ते 19 जानेवारी पर्यंत चालविण्यात येणार आहे. ही गाडी हजूर साहिब नांदेड येथून दररोज दुपारी 5.35 वाजता सुटेल आणि पनवेलला दुसर्‍या दिवशी सकाळी 9 वाजता पोहोचेल Panvel - Extension of Hazur Sahib Nanded Festival Special Train; The service will continue till January 20

