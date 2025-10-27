शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांची अदलाबदल; पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळेच झाली चूक, दुसऱ्याच मृतदेहावर कुटुंबाने केले अंत्यसंस्कार

Panvel Hospital Case : पनवेलमधील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेहांची अदलाबदल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. खारघर परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या २६ वर्षीय सुशांत मल्ला याचा मृतदेह चुकीने दुसऱ्या नेपाळी तरुणाच्या कुटुंबाला सुपूर्द करण्यात आला. दुर्दैवाने, त्या कुटुंबाने चुकीचा मृतदेह आपल्या नातलगाचा समजून त्याच्यावर अंतिम संस्कारही केले..BJP Leader Crime : भाजप नेत्याची गुंडागर्दी! शेतकऱ्याला कारखाली चिरडून मारले, वडिलांना वाचवायला आलेल्या मुलींचेही फाडले कपडे.या चुकांना कारणीभूत म्हणून पोलिसांच्या (Police) निष्काळजीपणाकडे बोट दाखवले जात आहे. दोन्ही मृत व्यक्ती मूळचे नेपाळमधील असल्याने ओळख पटवताना गोंधळ झाला, असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अशोक गीते यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे..दरम्यान, शवविच्छेदनानंतर रुग्णालयात मृत्यू झालेल्या २५ वर्षीय दुसऱ्या तरुणाच्या नातेवाइकांनी चुकीचा मृतदेह ओळख करून घेतल्यामुळे ही अदलाबदल घडल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर सुशांत मल्ला याच्या नातेवाइकांनी पोलिस आणि रुग्णालय प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप केला होता. मात्र, चौकशीत नंतर या नातेवाइकांनी मृतदेह ओळखण्यात आपली चूक झाल्याचे मान्य केले..वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नियमांनुसार मृतदेह सुपूर्द करण्याची जबाबदारी घटनेची चौकशी करणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याची असते. सध्या या घटनेची चौकशी सुरू असून, जबाबदारांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.