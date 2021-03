BREAKING- परमबीर सिंग यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली- माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपामुळे खळबळ उडाली. असे असेल तरी अनिल देशमुखांकडून या सर्व आरोपांचे खंडन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात आता एक मोठी घडामोड समोर येत आहे. परमबीर सिंह यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी गृहरक्षक दलात झालेल्या त्यांच्या बदलीला आव्हान दिले आहे. मुंबई पोलिस आयुक्तपदी असताना त्यांना पदावरुन हटवण्यात आले होते. त्यांच्याकडून काही अक्षम्य अशा चुका झाल्या असा दावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला होता. आता परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या बदलीविरोधात सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहेत. यामुळे अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. त्यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणखी वाढणार आहे.

माझे आरोप खोटे असतील तर देशमुखांच्या घरचे CCTV तपासा, असं परमबीर सिंग म्हणाले आहेत. सचिन वाझे आणि संजय पाटील यांना कधी कधी बोलावलं याबाबत त्यांनाच विचारा, कारण त्यांना अनेकदा बोलावलं होतं. जर सचिन वाझे छोट्या पदावरील व्यक्ती आहे, असं शरद पवार म्हणत असतील तर गृहमंत्री त्यांना वारंवार का बोलावत होते, असा सवालही त्यांनी केला आहे. अनिल देशमुखांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

डिस्चार्ज, पत्रकार परिषद आणि क्वारंटाइन; अनिल देशमुख यांनी दिलं स्पष्टीकरण

संजय पाटील यांना मी व्हॉट्सअप वर तुम्हाला गृहमंत्र्यांनी बोलावलं होतं का विचारलं होत. मी प्रत्यक्ष जाऊन तोंडी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं असतं तर पुरावा राहिला नसता, लेखी पुरावा रहावा म्हणून पत्र लिहिलं, मेल केला म्हणून सही नाही, असं परमबीर सिंह म्हणालेत.

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh files a petition before the Supreme court about his transfer to Home Guard Department.

