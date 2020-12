इच्छा नसतानाही लग्नासाठी पालकांचा दबाव, तरुणीने उचललं मोठं पाऊल

ठाणे - मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयात सीटी स्कॅन विभागामध्ये शिक्षण घेणारी 22 वर्षीय तरुणी बेपत्ता झाल्याची घटना घडली. या घटनेप्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी शोध घेत, पुण्याहून शोधून काढण्यात नौपाडा पोलिसांना यश आले आहे. 'मुंबईमध्ये EDला मिळेना ऑफिससाठी जागा'; वर्षभरापासून शोध सुरू ठाण्याच्या चरईमध्ये वास्तव्यास असलेली 22 वर्षीय तरुणी 2 डिसेंबर रोजी अचानक बेपत्ता झाली. याप्रकरणी 3 डिसेंबर रोजी तिच्या कुटूंबीयांनी नौपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल मांगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार महेंद्र घोसाळकर आणि पोलीस कॉन्स्टेबल किशोर काळे यांच्या पथकाने या तरुणीचा ती शिक्षण घेत असलेल्या मुंबईतील रुग्णालयात शोध घेतला. तेंव्हा तिच्या एका मित्रकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 4 डिसेंबर रोजी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास या तरुणीला नौपाडा पोलिसांच्या या पथकाने पुण्यातील शिवाजीनगर येथील एका हॉटेलमधून तिचा शोध घेतला. तिच्याच मित्रच्या मदतीने तिला विश्वासात घेऊन तिला ताब्यात घेतले. करियर करण्याची इच्छा असतांनाही कुटूंबियांनी लग्नासाठी दबाव आणल्यामुळे आपण घर सोडल्याची कबूली तिने पोलिसांना दिली. तिला तिच्या कुटूंबियांच्या स्वाधीन करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. Parental pressure for marriage against her will in thane -------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

