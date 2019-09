मुंबईकरांनो, आता 24 तास उद्याने राहणार खुली

मुंबई - मुंबई महापालिकेची उद्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सायंकाळी ७ ते सकाळी ८ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात येत होती. मात्र यापुढे ही उद्याने २४ तास खुली ठेवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र यामुळे गुन्‍हेगारीचे प्रकार वाढण्‍याची भीती व्‍यक्‍त होत आहे. पालिकेच्या क्षेत्रात सुमारे ७५० उद्याने आहेत. या उद्यानांमध्ये व्यायामासाठी तसेच फिरण्यासाठी जाणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र महापालिकेची उद्याने खुल्या राहण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत होती; तर काही उद्यानांची बंद होण्याची वेळ सायंकाळी ७ ते सकाळी ८ वाजेपर्यंतची होती. त्यामुळे मुंबईकरांना उद्यानांचा वापर हवा तसा करता येत नव्हता. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन ही उद्याने २४ तास खुली ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले आहेत. सुधारित वेळांचे वेळापत्रक उद्यानांच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावले जाणार आहे. २४ तास खुली राहणारी उद्याने कूपरेज बॅण्ड स्टॅण्ड उद्यान, भगवानदास तोडी उद्यान, टाटा उद्यान, अब्दुला बरेलिया उद्यान, महेश्‍वरी उद्यान, बिंदू माधव ठाकरे उद्यान, आद्य शंकराचार्य उद्यान, आजी-आजोबा उद्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान, रावसाहेब पटवर्धन उद्यान, श्री. साईलीला मनोरंजन मैदान, कमलाकरपंत वालावलकर मनोरंजन मैदान, वेदप्रकाश उद्यान, स्वतंत्रता उद्यान, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक उद्यान, गांजावाला उद्यान, जरी मरी उद्यान, छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान, बिंदू माधव ठाकरे मनोरंजन मैदान, चेंबूर पश्‍चिम विभागातील डी. के. संधू उद्यान, घाटकोपरमधील डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार उद्यान, भांडुप येथील शहीद जयवंत हनुमंत पाटील मनोरंजन उद्यान आणि मुलुंड विभागातील लाला तुळशीराम उद्यान.

