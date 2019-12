रेल्वे प्रवासात चॅाकलेट खाणे पडले महाग

ठाणे : आपल्याला लहाणपणीपासूनच शिकवले जाते, की अनोळखी व्यक्तीने दिलेले काहीह खाऊ नये. विशेषत: प्रवासात जाताना जास्त काळजी बाळगावी. अशी शिकवण लहाणपणीपासून देऊन देखील अनेकजण या साध्या गोष्टी विसरतात आणि त्याची त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागते. अशी एक घटना कोकणातून मुंबईकडे येणाऱ्या तारिकसोबत घडली आहे. वाचा काय आहे - घर नंबर 506 आणि चॅाकलेटी रंगाची पिशवी मंगळवारी (ता. २४) पहाटे मुंबईत कोकणकन्या एक्‍स्प्रेसमध्ये एका प्रवासी तरुणाला बेशुद्धावस्थेत ठाणे स्थानकात उतरवण्यात आले. त्याला तातडीने ठाण्याच्या सिव्हिल रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. दुपारच्या सुमारास शुद्धीवर आल्यावर तारिक सिद्दिकी असे नाव सांगणाऱ्या या २८ वर्षीय तरुणाला त्याच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. दरम्यान, चौकशी केली असता रेल्वे प्रवासात त्या तरुणाला चॉकटेलमध्ये गुंगीचे औषध देऊन त्याच्याकडील पाच हजारांची रोकड आणि मोबाईल फोन लांबवल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील रहिवाशी असलेला तारीक हा तरुण काही कामानिमित्त मडगाव-गोवा येथे गेला होता.तेथून सोमवारी रात्री मुंबईकडे येण्यासाठी मडगाव-मुंबई कोकणकन्या एक्स्प्रेसमध्ये बसला होता.प्रवासादरम्यान,त्याला कोणीतरी चॉकटेल दिले.ते चॉकलेट खाल्यानंतर तो बेशुद्ध झाला. तो बेशुद्ध झाल्याचे त्या डब्यातील प्रवाशांच्या निदर्शनास आल्यावर याबाबत रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोलिसांच्या हेल्पलाईनवर माहिती देण्यात आली.कोकणकन्या एक्स्प्रेस पहाटे पावणे सहा वाजण्याच्या सुमारास ठाणे रेल्वे स्थानकात येताच आरपीएफ आणि लोहमार्ग पोलिसांनी त्याला तातडीने ठाणे स्थानकातील क्लिनीकमध्ये प्रथमोपचारासाठी नेले. तेथून सिव्हील रूग्णालयात दाखल केल्यावर डॉक्टरांनी त्याला गुंगीच्या औषधामुळे तो बेशुद्ध पडल्याचे निदान केले.त्यानुसार,शुद्धीत येताच दुपारी त्याला त्याच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले.पोलिसांना दिलेल्या माहितीत, रत्नागिरी स्थानकादरम्यान त्याला कुणीतरी गुंगी येणारे चॉकलेट दिल्याचे सांगितले.याप्रकरणी तूर्तास ठाणे लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून हा गुन्हा रत्नागिरी लोहमार्ग पोलिसांकडे वर्ग केला जाणार आहे. web title : The passenger was robbed in train

Web Title: The passenger was robbed in train