रोजच्या रखडपट्टीमुळे रेल्वे प्रवासी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

ठाणे : रोजच होणाऱ्या रखडपट्टीमुळे लोकल प्रवासी संतप्त झाले असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. रखडपट्टीमुळे उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांचे हाल पाच महिन्यांपासून कायम असून त्या विरोधातील संतापाचा उद्रेक ऑक्‍टोबर महिन्यात होण्याची शक्‍यता आहे. रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी (डीआरएम) प्रवासी संघटनांना दिलेले आश्वासन पूर्ण होत नसल्याने प्रवासी संघटना पुन्हा आक्रमक झाल्या आहेत. आझाद मैदानावर धरणे धरून रेल्वे प्रवाशांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा संघटना पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भातील मोर्चेबांधणी सुरू असून शुक्रवारी (ता. 6) खासदारांच्या बैठकीनंतर त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. रेल्वेचे महाप्रबंधक आणि मुंबईतील सर्वपक्षीय खासदारांची शुक्रवारी संयुक्त बैठक होणार आहे. बैठकीमध्ये रेल्वे प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडून पडले आहेत. खासदारांनी प्रवाशांच्या वतीने त्याबाबत प्रशासनाला जाब विचारावा आणि प्रवाशांचे प्रश्न अग्रक्रमाने मांडण्याची भूमिका प्रवासी संघटनेकडून घेण्यात आली आहे. सीएसटी ते बदलापूर-टिटवाळा १५ डब्यांच्या लोकल, कल्याण स्थानकाचा विस्तार व रिमॉडलिंग, ठाणे-कल्याण पाचवी-सहावी मार्गिका, कळवा-ऐरोली उन्नत मार्ग, गुरवली, चिखलोली व चामटोली नवी स्थानके, ठाणे-कर्जत व ठाणे-कसारा लोकल फेऱ्या वाढवणे आदी प्रलंबित मागण्यांकडे प्रवासी संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. दिवा-पनवेल-दिवा-वसई मार्गावरील लोकल सेवा, पनवेल-कर्जत उपनगरीय सेवा यांसारखे प्रकल्पही लवकर मार्गी लावण्याची मागणी प्रवाशांनी केली आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या दैनंदिन रखडपट्टीविरोधात जुलैमध्ये प्रवासी संघटनांनी आंदोलन करण्याचे ठरवले होते. त्याची दखल घेऊन विभागीय व्यवस्थापकांनी १०० दिवसांमध्ये रेल्वेसेवा सुरळीत करण्याची भूमिका घेतली; परंतु कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी रेल्वेकडून अद्याप दक्षता घेण्यात येत नाही.

- नंदकुमार देशमुख,

उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघ

