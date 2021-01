पेण अत्याचार प्रकरण! आरोपीचे वकिलपत्र घेण्यास नकार, बार असोसिएशनकडून आरोपीला सहकार्य न करण्याचे आवाहन

अलिबाग : पेणमधील चिमुरडीवरील अमानुष अत्याचाराच्या घटनेचे विविध स्थरावर पडसाद उमटत आहेत. या घटनेतील आरोपीचे वकिलपत्र घेण्यात बार असोसिएशनने नकार दिला आहे. आरोपीला सहकार्य करु नये असे आवाहन रायगड जिल्हा अलिबाग बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांकडून करण्यात आले आहे. पेणमध्ये तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. यानंतर सामाजिक संघटनांकडून पेण बंदची हाक देण्यात आली होती. त्याला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आता बार असोसिएशन पुढे आली असून बलात्कार करणाऱ्या आरोपीचे वकील पत्र कोणीही घेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी आदेश पाटील याला न्यायालयाने 8 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली असून या आरोपिला स्वतःची बाजू मांडण्यास वकील मिळणे अशक्‍य झाले आहे. रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 30 डिसेंबर रोजी घडलेल्या पेणमधील बलात्काराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र हादरुन गेला. या घटनेमुळे अमानवी प्रवृत्तीला बळी पडलेल्या चिमुरडीचे कुटुंबीय धक्‍क्‍यातून सावरलेले नाही. या घटनेबद्दल संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, पनवेलचे माजी महापौर जगदिश गायकवाड यांनीही शुक्रवारी पीडित कुटुंबियांची भेट घेत सांत्वन केले आहे. मागिल दोन दिवसात पालकमंत्री अदिती तटकरे, राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली आहे. सर्वांनीच आरोपीला कडक शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याच्या मागणीसाठी गुरुवार (ता. 31) पेणमधील नागरिकांनी तहसिल कार्यालयावर मोर्चा देखील काढला होता. गुरुवारी न्यायालयात हजर करतानाही आरोपीचा एकही नातेवाईक त्याच्या बरोबर नव्हता. आरोपीने केलेले कृत्य मनुष्यजातीला काळीमा फासणारे आहे. त्यामुळे मीच नाही, तर कोणीही वकील वकिलपत्र घेण्यास तयार होणार नाही. समाजात योग्य संदेश जाण्यासाठी यासारख्या राक्षसी वृत्तीच्या व्यक्तीसाठी कोणीही वकिलपत्र घेऊ नये असे आवाहन आहे.

- ऍड. प्रविण ठाकूर,

अध्यक्ष, रायगड जिल्हा अलिबाग बार असोसिएशन Pen abusement issue Refusal to take counsel for the accused --------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

