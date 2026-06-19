Virar News : देश-विदेशात वसईच्या सुकेळींचे नाव पोहोचविणारे पायस रॉड्रिक्स पडद्या आड

विरार - वसईतील नंदाखाल-परसाव येथील रहिवासी तथा सुकेळी (Dry Banana) या वसईच्या प्रसिद्ध खाद्यपदार्थाचे नाव देश-विदेशात पोहोचविणारे ज्येष्ठ उद्योजक पायस आलेक्स रॉड्रिग्ज (वय-५८ वर्ष) यांचे शुक्रवार, दि. १९ जून २०२६ रोजी दुःखद निधन झाले. .आपल्या अथक परिश्रम, गुणवत्ता आणि चविष्ट उत्पादनामुळे त्यांनी सुकेळी व्यवसायाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली होती. त्यांच्या कार्यामुळे वसईच्या या पारंपरिक पदार्थाला देशाबरोबरच परदेशातही विशेष प्रसिद्धी मिळाली.पायस रॉड्रिक्स यांच्या ,मागे वडील,एक भाऊ आणि ३ बहिणी असा परिवार आहे..रॉड्रिक्स यांच्या निधनानंतर दुःखाच्या प्रसंगातही रॉड्रिग्ज कुटुंबियांनी समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकी जपत पायस रॉड्रिग्ज यांचे नेत्रदान व त्वचादान करण्याचा प्रेरणादायी निर्णय घेतला. या महान दानामुळे अंधत्वाने ग्रस्त रुग्णांना दृष्टीची आशा तर गंभीर भाजलेल्या रुग्णांना नवजीवनाची संधी प्राप्त होणार आहे..आज आपल्या देशात व राज्यात हजारो रुग्ण विविध अवयवांच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी एका व्यक्तीच्या अवयवदानाच्या संकल्पामुळे अनेकांना जीवनदान मिळू शकते. EBCRC नेत्रपेढीचे उत्तमकुमार यांनी नेत्रदानाची प्रक्रिया पूर्ण केली, तर मसीना हॉस्पिटल स्कीन बँकेच्या पथकाने त्वचादान स्वीकारले..दि फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशनच्या वसई विभागातील बावतीस कॅस्ट्रो (बी.सी.), रॉजर, प्रशांत, अल्वीन आणि नितीन रॉड्रिग्ज यांनी पायस मच्याडो यांच्या मार्गदर्शनाखाली अथक परिश्रम घेऊन संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.