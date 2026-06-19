मुंबई

Virar News : देश-विदेशात वसईच्या सुकेळींचे नाव पोहोचविणारे पायस रॉड्रिक्स पडद्या आड

'सुकेळी' या वसईच्या प्रसिद्ध खाद्यपदार्थाचे नाव देश-विदेशात पोहोचविणारे पायस आलेक्स रॉड्रिग्ज यांचे निधन.
Pious Rodrigues Passess Away

Pious Rodrigues Passess Away

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सकाळ वृत्तसेवा
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विरार - वसईतील नंदाखाल-परसाव येथील रहिवासी तथा सुकेळी (Dry Banana) या वसईच्या प्रसिद्ध खाद्यपदार्थाचे नाव देश-विदेशात पोहोचविणारे ज्येष्ठ उद्योजक पायस आलेक्स रॉड्रिग्ज (वय-५८ वर्ष) यांचे शुक्रवार, दि. १९ जून २०२६ रोजी दुःखद निधन झाले.

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