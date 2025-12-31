Virar News : नालासोपाऱ्यात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसाचे पिस्तुल चोरीला; आमदाराच्या अंगरक्षकाच्या निष्काळजीपणामुळे खळबळ!

विरार : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदाराच्या अंगरक्षकांचे पिस्तुल चोरीला गेल्याने कायदा सुव्यवसतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आमदार राजन नाईक यांचे अंगररक्षक सचिन शेंबाडे, वय २५ यांचे पिस्तुल 26 डिसेंम्बरला चोरीला गेल्याची घटना घडली असून आज ती घटना पुढे आली आहे..याबाबत मिळलेल्या महिती नुसार रात्री सचिन शेंबाडे मित्रांसमवेत पार्टी करत होता. नालासोपार्याच्या यशवंत गौरव येथे पार्टी सुरू होती. त्यावेळी नशेत असावा. त्यामुळे कुणीतरी त्याच्या कमरेला लावलेले पिस्तुल लंपास केले..Unauthorized Election Campaign : परवानगीशिवाय प्रचार महागात; पिंपरीत ६ रिक्षा व खासगी वाहनांवर आरटीओची धडक कारवाई!.याप्रकरणी नालासोपारा पोलीस ठाण्यात चोरीप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०३ (२) अंतर्गत (सीआर नंबर ५८७) गुन्हा दाखल केला.नंतर गुन्हे शाखा ३ च्या पथकाने तपास करून आरोपी प्रज्ञेश पवार (२५) याला अटक केली. ऐन निवडणूक काळात पोलिसाने केलेल्या या हलगर्जीपणाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.