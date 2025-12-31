मुंबई

Virar News : नालासोपाऱ्यात ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पोलिसाचे पिस्तुल चोरीला; आमदाराच्या अंगरक्षकाच्या निष्काळजीपणामुळे खळबळ!

Nalasopara Police Pistol Theft : ऐन निवडणूक काळात आमदाराच्या अंगरक्षकाचे पिस्तुल चोरीला गेल्याने पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या घटनेमुळे कायदा सुव्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात असून पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर टीका होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
विरार : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदाराच्या अंगरक्षकांचे पिस्तुल चोरीला गेल्याने कायदा सुव्यवसतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आमदार राजन नाईक यांचे अंगररक्षक सचिन शेंबाडे, वय २५ यांचे पिस्तुल 26 डिसेंम्बरला चोरीला गेल्याची घटना घडली असून आज ती घटना पुढे आली आहे.

