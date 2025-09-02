Dombivli Politics : रविंद्र चव्हाण-दीपेश म्हात्रे यांच्या भेटीमागे काय दडलंय..., डोंबिवलीत राजकीय वर्तुळात चर्चा

डोंबिवली : विधानसभा निवडणुकित एकमेकांचे कट्टर विरोधक राहिलेले तसेच गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक मुद्ष्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी केला. गणेशोत्सव निमित्त रविंद्र चव्हाण आणि दीपेश म्हात्रे या विरोधकांनी एकमेकांची भेट घेत चर्चा केली. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही भेट राजकीय चर्चाना उधाण देणारी ठरत आहे. .भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चक्हाण यांनी माजी महापौर पुंडलिक म्हात्रे यांच्या डोंबिवलीतील नवनाथ कृपा या बंगल्यात ठाकर गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांची गणपती दर्शनाचे औचित्य साधून भेट घेतली. या भेटीमुळे राजकीय वर्दुळात अनेकांच्चा भुवया उंचावल्या आहेत.आगरी समाजाचे वर्चस्व असलेल्या डोंबिवलीत आगरी समाजाचा आमदार पाहिजे. मात्र, कोकणी माणूस मागील वीस वर्ष या शाहरातून आमदार म्हणून निवडून जात आहे. आगरी समाजाने या विषयावर जागृत झाले पाहिजे. या विचारातून शिंदे शिवसेनेत असतानाच दीपेश म्हात्रे यांनी डोंबिवलीतील आगरी समाजातील जुन्या जाणत्या राजकीय मंडळींच्या भेटी घेतल्या. आगरी समाजाचा आमदार डोंबिवलीतुन निवडून जाईल यादृष्टीने व्यूहरचना आखली. आगरी समाजाचा आमदार डोंबिवलीतून निवडून येईल असे जोरदार वातावरण दीपेश यांनी निर्माण केले होते..शिंदे शिवसेनेतून डोंबिवली विधानसभेसाठी आमदारकीसाठी उमेदवारी मिळ्त नाही हे पाहून दीपेश यांनी उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश केला. रविंद्र चव्हाण यांच्या विरोधात डोंबिवलीत विधानसभेसाठी शडू ठोकले. बहुतांशी आगरी समाजाने दीपेश यांना पाठबळ दिले. डोंबिवलीत सुरूवातीला भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. भाजपच्या बाजुने कट्टर संघ स्वयंसेवक आणि निष्ठावान भाजप कार्यकर्ते यांची तगडी फळी होती. डोंबिवलीत विधानसभा पटकावयाचीच या इराद्याने म्हात्रे कामाला लागले होते. नागरी समस्यांच्या विषयावरून चव्हाण यांना ठाकरे समर्थकांकडून लक्ष्य केले जात होते..मात्र अखेर जुने जाणते आमदार चव्हाण यांचाच विजय झाला.त्यानंतरही दीपेश यांनी नागरी समस्या, शहर विकासाचे विषय मार्गी लावण्यासाठी आपला लढा सुरू ठेवला आहे. एकहाती ठाकरे गटाचे नेतृत्व डोंबिवलीतून दीपेश करत आहेत. पक्षाची तगडी साथ त्यांना हवी ती मिळत नाही, अशी चर्चा आहे.माजी केंद्रीय मंत्री कपील पाटील आणि पुंडलिक म्हात्रे हे नातेवाईक आहेत. या कौटुंबिक स्मेहसंबंधातून दीपेश म्हात्रे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा काही दिवसांपासून आहेत. प्रत्यक्षात असे काही नाही, असे दीपेश समर्थकांनी सांगितले, आगामी पालिका निवडणुकीचा विचार करता डोंबिवलीतील ठाकरे गटाचे सामर्थ्य जेमतेम आहे..पालिकेवर भाजपला आपला झेंडा फडकावयाचा आहे. सक्षम नेतृत्व असे दीपेश यांचे व्यक्तिमत्व आहे. या पर्द्भूमीवर भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी गणपती दर्शनाचे निमित्त साधून दीपेश म्हात्रे यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात विशेषतः शिंदे गटात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.