मुंबई

Dombivli Politics : रविंद्र चव्हाण-दीपेश म्हात्रे यांच्या भेटीमागे काय दडलंय..., डोंबिवलीत राजकीय वर्तुळात चर्चा

Ravindra Chavan : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राजकीय प्रतिस्पर्धी रवींद्र चव्हाण आणि दीपेश म्हात्रे यांची डोंबिवलीत भेट होताच राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : विधानसभा निवडणुकित एकमेकांचे कट्टर विरोधक राहिलेले तसेच गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक मुद्ष्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी केला. गणेशोत्सव निमित्त रविंद्र चव्हाण आणि दीपेश म्हात्रे या विरोधकांनी एकमेकांची भेट घेत चर्चा केली. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही भेट राजकीय चर्चाना उधाण देणारी ठरत आहे.

