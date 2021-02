हायकमांडकडून आला फोन, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नाना पटोले यांची अधिकृत निवड

मुंबई : दिल्लीत झालेल्या दुसऱ्या बैठकीनंतर काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत मोठे बदल झाल्याचं पाहायला मिळतंय. विधानसभा अध्यक्ष असलेले नाना पटोले यांनी काल आपल्या विधानसभा अध्यक्षपदाचा अधिकृत राजीनामा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ त्यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. यानंतर नाना पटोले यांची काँगेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल असं बोललं जात होतं. दरम्यान, आज काँग्रेसकडून अधिकृतरीत्या नाना पटोले यांना फोन आलेला आहे. काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नाना पटोले यांची अधिकृतरीत्या वर्णी लागली आहे.

दरम्यान, काँग्रेसकडून याबाबतचे अधिकृत पत्र देखील काढण्यात आले आहे.

Our heartiest congratulations to Sh. @NANA_PATOLE on his appointment as the President of @INCMaharashtra.

We also congratulate other appointees.

Our best wishes to them.@BhaiJagtap1 @Charanssapra https://t.co/Eh2aZzWdB3

— Mumbai Congress (@INCMumbai) February 5, 2021