Dombivali News : कल्याण–डोंबिवलीत काँग्रेसमध्ये मोठा भूकंप; जिल्हाध्यक्षांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

डोंबिवली - महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण–डोंबिवलीत राजकीय हालचालींना वेग आला असताना आज काँग्रेसमध्ये मोठी स्फोटक घडामोड घडली आहे.काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक सचिन पोटे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा जाहीर केला असून, त्यांच्या समर्थक पदाधिकाऱ्यांनीही पक्षातील पदांचे सामूहिक राजीनामे सादर करत काँग्रेसच्या स्थानिक संघटनेत मोठी धडधड निर्माण केली आहे..निवडणुकीच्या काही महिन्यांआधी झालेल्या या घडामोडीमुळे विविध तर्क–वितर्कांना जन्म मिळाला आहे. काँग्रेसच्या संघटनात्मक रचनेत निर्माण झालेली पोकळी आणि शहरातील राजकीय समीकरणे नव्याने आखली जाण्याची शक्यता यामुळे विरोधी पक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे..सचिन पोटे यांनी प्रतिक्रिया देताना हा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार दिला असल्याचे सांगितले. 'नव्या पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळावी म्हणून मी पद सोडत असून हा नाराजीचा निर्णय नाही,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, हर्षवर्धन सपकाळ आणि संजय दत्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील वाटचाल सुरूच राहील असेही अधोरेखित केले..तथापि, कल्याणमध्ये राजकीय वर्तुळात वेगाने चर्चेला उधाण आले आहे की सचिन पोटे लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करू शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजपाकडून ही ऑफर मिळाल्याची चर्चा असून शहरातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे..सचिन पोटे यांनी मात्र आपण कोणत्याही पक्षात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी त्यांच्या राजीनाम्यानंतरचे हे राजकीय संकेत चर्चेचा विषय ठरत आहेत. या घडामोडीनंतर काँग्रेसच्या निवडणूक तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महापालिका निवडणुकीपूर्वी पक्षाला संघटनात्मक आघाडीवर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे..राजीनामा दिलेल्या पदाधिकाऱ्यांची यादी -सचिन पोटे – जिल्हाध्यक्षलिओ मॅकेनराय – उपाध्यक्षविमल ठक्कर – ब्लॉक अध्यक्षशकील खान – ब्लॉक अध्यक्षप्रविण साळवी – ब्लॉक अध्यक्षमनिषा सर्जिने – ब्लॉक अध्यक्ष, कल्याण पूर्वअशोक कापडणे – ब्लॉक अध्यक्षसचिन भटेवरा – ब्लॉक अध्यक्षसूत्रांच्या माहितीनुसार काँग्रेसची नवीन संघटन रचना पुढील काही दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता असून दरम्यान कल्याण–डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण आणखी तापणार हे स्पष्ट झाले आहे..