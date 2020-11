प्रताप सरनाईक मुंबईत दाखल; संजय राऊतांची घेतली भेट

मुंबई - शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर तसेच कार्यालयावर ईडीने आज सकाळी छापा टाकला. त्यावेळी ते मुंबईत नव्हते. त्याच्यावर सुरू असलेल्या कारवाईवर शिवसेनेने तीव्र शब्दात टीका केली केली आहे. सायंकाळी सरनाईक मुंबईत दाखल झाले असून, त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रीया दिली आहे. हेही वाचा - BMC भ्रष्ट्राचाराचा मोठा अड्डा; शिवसेनेच्या अनेक भ्रष्ट नेत्यांची चौकशी करा सकाळी प्रताप सरनाईक यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर ईडीने छापेमारी केली. त्यावेळी स्वतः ते घरी नव्हते. त्यांच्या मुलाला म्हणजेच विहंगला ईडीच्या पथकाने चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. सायंकाळी सरनाईक मुंबईत दाखल झाले. मुंबईत दाखल होताच त्यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांची भेट घेतली आहे. त्यावेळी त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ही कारवाई नक्की कशाबाबत आहे, हे आम्हालाही माहित नाही. माहिती घेऊन सांगतो.असे त्यांनी यावेळी म्हटले. Pratap Saranaik came in Mumbai Visited by Sanjay Raut ---------------------------------------------------------------

