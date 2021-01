मुंबई : पश्‍चिम रेल्वे मार्गावरून मुंबई ते अहमदाबाददरम्यान धावणारी खासगी तेजस एक्‍सप्रेस 14 फेब्रुवारीपासून प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होणार आहे. या गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सुरक्षा किट देण्यात येणार आहे. यामध्ये मास्क, सॅनिटायझर, फेस शिल्ड आणि हॅन्ड ग्लोव्हज असणार आहे. ही गाडी आठवड्यातून शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि सोमवार या चार दिवशी धावणार आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून मार्च 2020 पासून देशात धावणाऱ्या तिन्ही खासगी तेजस एक्‍सप्रेस रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये पुन्हा रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. दुर्गा पुजा, दसरा आणि दिवाळी सणानिमित्त बाहेरगावी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या मागणीनुसार तेजस एक्‍सप्रेस सुरु करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यानुसार आयआरसीटीसी तेजस एक्‍सप्रेस चालविण्यासाठी सज्ज झाले होते; मात्र प्रवाशांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने नोव्हेंबर 2020 मध्ये पुन्हा तेजस एक्‍सप्रेस बंद करण्यात आली. आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी 14 फेब्रुवारीपासून तेजस एक्‍सप्रेस सुरू करणार असल्याची माहिती आयआरसीटीसी कडून देण्यात आली. The private Tejas Express running between Mumbai and Ahmedabad on the Western Railway will start operating from February 14. ---------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

