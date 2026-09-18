Vasai Virar cultural icon passes away: वसईचा सांस्कृतिक चेहरा, ज्येष्ठ साहित्यिक व संपादक अजित आचार्य यांचे हृदयविकाराने निधन

विरार : साहित्यिक क्षेत्रातील एक लोकप्रिय व्यक्ती, अनेक पुस्तकांचे आणि दिवाळी अंकाचे संपादक अजित नरेंद्र आचार्य(वय 71) यांचे विरार येथील राहत्या घरी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा सून आणि दोन नातवंडे असा परिवार आहे. अनेक सामाजिक आणि साहित्यिक संस्थांशी ते संबंधित होते..प्रयोग मालाड, ब्राह्मण सेवा संघ, ग्रंथाली, आरे डिजिटल इत्यादी संस्थांमध्ये ते सक्रिय होते. प्र. ल. मयेकर, विनोद हडप यांच्या एकांकिका संग्रहाचे तसेच सुधा करमरकर यांच्या जीवनावरील पुस्तकांचे संपादन त्यांनी केले आहे. मुक्त आनंदघन, स्वेद, अशा अनेक दिवाळी अंकांचे ते कार्यकारी संपादक होते. पण चेतन दातार लिखित आणि वामन केंद्रे दिग्दर्शित झुलवा या नाटकाची वेशभूषा त्याने केली होती ज्यात सयाजी शिंदे आणि सुकन्या कुलकर्णी मोने यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.अजित आचार्य यांच्या निधना बद्दल वसई विरार महानगरपालिकेचे महापौर आजीव पाटील यांनी शोक व्यक्त केला आहे..अजित आचार्य हे वसईचे सांस्कृतिक चेहरा होते तब्बल पाच दशकं साहित्य व सांस्कृतिक चळवळीत सक्रिय असलेले अजित आचार्य हे वसईचे सांस्कृतिक व साहित्यिक राजदूत होते. ग्रंथाली वाचक चळवळी बरोबर त्यांनी अनेक वर्षं कार्य केलं. त्यामुंबईच्या साहित्य वर्तुळात साहित्याच्या व्यासंगामुळे त्यांना आदराचं स्थान होतं. उत्तम वाचक असलेले आचार्य हे व्यासंगी संपादक म्हणून प्रसिद्ध होते. लाघवी स्वभावामुळे त्यांचा फार मोठा मित्रपरिवार होता. साहित्य व सांस्कृतिक चळवळीसाठी त्यांनी मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. त्यांच आकास्मित जाणं दुःखदच आहे.सायमन मार्टिन,कवी,साहित्यिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.