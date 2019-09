शिक्षक हा हाडाचा साहित्यिक ः कवी अशोक बागवे

विरार ः शिक्षक हा हाडाचा साहित्यिक असतो म्हणूनच तो मुलांवर चांगले संस्कार करू शकतो. साहित्य क्षेत्रात अशा शिक्षकांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यातच आता नंदन पाटील यांचेही नाव घ्यावे लागेल. त्यांचे मराठी, हिंदी, इंग्रजी बरोबरच उर्दू भाषेवर प्रभुत्व आहे. म्हणूनच त्यांच्या हातून चांगली साहित्यसेवा घडत आहे. यापुढेही त्यांनी असेच लिहित राहावे, असे आवाहन साहित्यिक कवी अशोक बागवे यांनी येथे केले. विरारमध्ये जीवदानी मंदिराच्या पायथ्याशी नंदन पाटील यांनी लिहिलेल्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेत लिहिलेल्या पाच पुस्तकांचे प्रकाशन विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी साहित्यिक, कवी बागवे बोलत होते. कार्यक्रमास हिंदी साहित्यिका शाकुंतल पांडे, माजी महापौर राजीव पाटील, डिम्पल प्रकाशनचे अशोक मुळे, माजी नगराध्यक्ष मुकेश सावे, पुस्तकाच्या प्रकाशिका शालिनी पाटील आदी उपस्थित होते. नंदन पाटील यांनी प्रास्ताविकातून आपला लेखनप्रवास उपस्थितांसमोर उलगडला. पाटील यांचे विद्यार्थी, हितेंद्र ठाकूर, राजीव पाटील यांनी आपले गुरू पाटील यांच्या शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा दिला. सरांच्या हातून राजकीय विषयावरही लेखन व्हायला हवे, असा मानस त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. शालिनी पाटील आणि निनाद पाटील यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. प्रा. बिना पाटील यांनी आभार मानले.

