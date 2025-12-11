Pune Land Scam : अजितदादा यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुणे पोलिस पाठीशी घालत आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, नेमकं काय प्रकरण?

मुंबई : ‘‘पुणे भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील (Pune land Scam) ‘एफआयआर’मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या (Parth Pawar) नावाचा समावेश का नाही, पार्थ यांच्या नावाचा उल्लेख न करून पुणे पोलिस त्यांना पाठीशी घालत आहेत का,’’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. .‘एफआयआर’मध्ये पार्थ यांचे नाव नसल्याकडे लक्ष वेधताना, पोलिस याप्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांच्या (Ajit Pawar) मुलाचे संरक्षण करीत आहेत का आणि फक्त इतरांची चौकशी करीत आहेत का, अशी विचारणा न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने केली. याप्रकरणातील तपास प्रगतिपथावर असून पोलिस चौकशी करीत आहेत आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले..ई-केवायसी न केलेल्या लाडक्या बहिणींचा लाभ कायमचा होणार बंद; 'या' तारखेपर्यंत दिली मुदत, राज्यात ८० लाख महिलांनी केलेली नाही e-KYC.तत्पूर्वी, बावधन पोलिस ठाण्यात नोव्हेंबरमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी व्यावसायिक शीतल तेजवानी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका केली आहे. तेजवानी यांनी संबंधित सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून असाच दिलासा मिळणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असा युक्तिवादही सरकारी वकील देशमुख यांनी केला. एकलपीठाने याचिकेवर विचार न करण्याचा आपला कल व्यक्त केल्यावर तेजवानी यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली..तेजवानींचा युक्तिवाद ‘हा जमीन व्यवहार नोंदणीकृत विक्री व्यवहार असून आपल्याविरुद्ध कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेले घटक उघड होत नाहीत. शिवाय त्यांनी केवळ कायदेशीर मालकांनी योग्यरीत्या नियुक्त केलेले मुखत्यार (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) म्हणून काम केले. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास केला जात असून दुसरा गुन्हा हा केवळ दबावासाठी दाखल करण्यात आल्याचा दावाही तेजवानींनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. .Dharashiv : 'घरातील सोनं, पोस्टातील पैसेही दिले'; नर्तकीच्या नादी लागून अश्रुबा कांबळेनं संपवलं जीवन, सगळं समजल्यावर पत्नीही गेली सोडून.प्रकरण काय?फसवणूक आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताच्या आरोपांतर्गत दिग्विजय पाटील, तेजवानी आणि निबंधक कार्यालयाचे निलंबित उपनिबंधक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे भागीदार असलेल्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या फर्मने पुण्यातील मुंढवा या मोक्याच्या भागात खरेदी केलेली ४० एकर जमीन महार वतन म्हणून वर्गीकृत होती. नियमांनुसार अशा वतन जमिनी सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय विकता येत नाहीत. जमिनीचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य या रकमेच्या पाचपटींपेक्षा जास्त असताना ती कंपनीला केवळ ३०० कोटी रुपयांना विकली आणि मुद्रांक शुल्कात सूट दिल्याचा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.