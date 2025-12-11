मुंबई

Pune Land Scam : अजितदादा यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पुणे पोलिस पाठीशी घालत आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, नेमकं काय प्रकरण?

High Court Seeks Clarity on FIR Missing Parth Pawar’s Name : पुणे भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांचे नाव एफआयआरमध्ये नाही यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला सवाल केलाय.
Pune land Scam

Pune land Scam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुंबई : ‘‘पुणे भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणातील (Pune land Scam) ‘एफआयआर’मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या (Parth Pawar) नावाचा समावेश का नाही, पार्थ यांच्या नावाचा उल्लेख न करून पुणे पोलिस त्यांना पाठीशी घालत आहेत का,’’ अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Parth Pawar
pune
police case
Lands
land mafia

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com