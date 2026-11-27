Pune: पुणे महापालिका प्रशासनाकडून सध्या शहरातील अतिक्रमणे, बेकायदा फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जविरोधात धडाक्यात कारवाई सुरू आहे. पुणे महापालिकेच्या या मोहिमेचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर कौतुक केले आहे. या कारवाईसाठी त्यांनी महापालिकेचे अभिनंदन करतानाच ‘उद्या माझ्या नावाचेही बेकायदा होर्डिंग लागले तर पुरस्कारांच्या यादीत माझेही नाव जाहीर करा’ अशी मिश्किल टिप्पणी केली आहे. .पुणे महापालिकेने राबविलेल्या अभियानातून नागपूर महापालिकेने धडा घ्यावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात बेकायदा होर्डिंग्ज लावले जाऊ नयेत, यासाठी तेथील प्रशासनाने आतापासूनच जनजागृती करावी, असे आवाहनही फडणवीसांनी केले..Supreme Court : ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ या व्हिडिओवर बंदी घालणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.‘माझेही नाव पुरस्कारांच्या यादीत टाका!’पुणे महापालिकेने शहरातील अनधिकृत फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत बेकायदा जाहिराती लावणाऱ्यांची नावे उपरोधिक पद्धतीने जाहीर करून त्यांना ‘शहर विद्रुपीकरण पुरस्कार’ देण्याची कल्पना राबवली जात आहे. महापालिकेच्या या अनोख्या ‘पुणेरी’ पद्धतीची फडणवीस यांनी दखल घेत प्रशासनाचे कौतुक करणारी पोस्ट एक्स वर केली आहे. .‘उद्या माझ्या नावाचेही बेकायदा होर्डिंग लागले, तर पुरस्कारांच्या यादीत माझेही नाव जाहीर करा,’ अशी मिश्किल टिप्पणी करण्यासही मुख्यमंत्री विसरले नाहीत. नियम केवळ सरकारी कागदपत्रांमध्ये लिहिण्यासाठी नसतात, तर त्यांचे पालनही झाले पाहिजे. रस्ते वाहनांसाठी आणि पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असणे आवश्यक आहे, असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे. .Mumbai Textile Museum Mazgaon : गिरणी कामगारांच्या घरांचा अन् मुलांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पेटला! माझगावच्या 'टेक्स्टाइल म्युझियम'ला स्थायी समितीची मंजुरी.नागपूर प्रशासनाला आतापासूनच सूचनाआगामी काळात नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. या काळात नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागताचे फलक आणि होर्डिंग्ज लावले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागपूर महापालिका आणि प्रशासनाने आतापासूनच जनजागृती करावी, असे फडणवीस यांनी सांगितले. .शहराचे सौंदर्य खराब होणार नाही आणि सार्वजनिक जागांवर अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारले जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ‘नेते असोत किंवा कार्यकर्ते, ते कायम जनतेमध्ये दिसले पाहिजेत, बेकायदा होर्डिंग्जवर नाहीत,’ असा टोलाही त्यांनी लगावला..पुणे महापालिकेची मोहीम चर्चेतपुणे महापालिकेने बेकायदा फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जची तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन व्यवस्था सुरू केली आहे. या माध्यमातून नागरिकांना अनधिकृत जाहिरातींची माहिती महापालिकेपर्यंत पोहोचवता येते. कारवाई केवळ फलक काढण्यापुरती मर्यादित न ठेवता, नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिकाही प्रशासनाने घेतली आहे. .मुख्यमंत्र्यांच्या कौतुकानंतर पुणे महापालिकेनेही त्यांचे आभार मानले. कौतुकाबद्दल अभिनंदनाचा फ्लेक्स लावण्याचा मोह झाला होता; मात्र तो आवरल्याची मिश्किल प्रतिक्रिया महापालिकेच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून देण्यात आली. नागपूर महापालिकेलाही शुभेच्छा देताना, गरज पडल्यास पाट्या पुण्याहून पाठवू, अशी कोपरखळीही या पोस्टमध्ये मारण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.