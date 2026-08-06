Railway Alert: टीटीई-आरपीएफची तत्परता; अवघ्या दहा मिनिटांत हरवलेल्या पाच वर्षीय मुलाची आईशी सुखरूप भेट

मुंबई : दादर-तिरुनेलवेली चालुक्य एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणारा पाच वर्षीय मुलगा पुणे स्थानकावर चुकून खाली उतरल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासनीस (टीटीई) आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) प्रसंगावधानामुळे अवघ्या दहा मिनिटांत मुलाचा शोध घेऊन त्याची आईशी सुरक्षित भेट घडवून आणण्यात आली..ही घटना ५ ऑगस्ट रोजी गाडी क्रमांक ११०२१ दादर-तिरुनेलवेली चालुक्य एक्स्प्रेसमध्ये घडली. एस-६ डब्यातून प्रवास करणाऱ्या रेवती या पुणे स्थानकावरून गाडी सुटल्यानंतर त्यांचा पाच वर्षीय मुलगा सोबत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तो चुकून दुसऱ्या एका प्रवाशासोबत स्थानकावर उतरला होता. मुलगा हरवल्याचे लक्षात येताच त्यांनी डब्यात मदतीसाठी आर्त हाक दिली..कर्तव्यावर असलेले टीटीई शंभू कुमार यादव यांनी तातडीने परिस्थितीची माहिती ट्रेन कंडक्टर अरविंद महतो, मुख्य क्रू कंट्रोलर आणि पुणे येथील आरपीएफला दिली. त्यांनी हरवलेल्या मुलाचा फोटोही आरपीएफकडे पाठवला. त्यानंतर आरपीएफच्या जवानांनी त्वरित शोधमोहीम हाती घेत अवघ्या दहा मिनिटांत मुलाचा शोध घेऊन त्याला सुरक्षित ताब्यात घेतले. मुलाचा फोटो पुन्हा टीटीईकडे पाठविण्यात आला. रेवती यांनी तो पाहून मुलाची ओळख निश्चित केली..साताऱ्यावरून परत येत आई-मुलाची भेटरेवती या पुढील सातारा स्थानकावर उतरल्या आणि तेथून परतीच्या प्रवासाने पुणे येथे आल्या. पुणे स्थानकावर त्यांची मुलाशी सुखरूप भेट झाली. या प्रसंगानंतर त्यांनी तसेच गाडीतील इतर प्रवाशांनी मध्य रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले. मध्य रेल्वेने टीटीई शंभू कुमार यादव आणि आरपीएफच्या पथकाच्या तत्परतेचे कौतुक केले असून, प्रवासादरम्यान लहान मुलांवर विशेष लक्ष ठेवावे तसेच गरज भासल्यास टीटीई, ट्रेन कंडक्टर किंवा 'रेल मदत'च्या १३९ हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.