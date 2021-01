रायगडमध्ये वादळीवाऱ्यासह पावसाचा इशारा; कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात

अलिबाग - ऐन थंडीच्या हंगामात ढगाळ वातावरण निर्माण होऊन शुक्रवारी सकाळीजिल्हयातील अनेक भागांमध्ये रिमझीम पाऊस पडला. या पावसामुळे जिल्हयातील कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्हयामध्ये 9 जानेवारीपर्यंत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटांसह वादळी पाऊस तर काही ठिकाणी रिमझीम पाऊस पडण्याची शक्यता मुंबई प्रादेशिक हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे रायगडमधील नागरिकांना सर्तक राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा जिल्हयात गेली आठ दिवस कडाक्याची थंडी लागली होती. थंडी पासून बचाव करण्यासाठी उबदार कपडे वापर वाढू लागला होता. परंतू शुक्रवारी सकाळी अचानक ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. सकाळी साडेसात नंतर अलिबाग, महाड व अन्य ठिकाणी रिमझीम पाऊस पडला. अचानक पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. कापणीनंतर अलिबाग, रोहा तालुक्यात केलेल्या सफेद कांद्याच्या लागवडीवर त्याचा परिणाम होण्याची भिती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. ढगाळ वातावरणामुळे कांद्यावर किड रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची भिती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच पाऊस असाच सुरु राहिल्यास त्याचा आंबा उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

जिल्हयामध्ये येत्या 24 तासात नऊ जानेवारीपर्यंत ढगाळ वातावरण निर्माण होणार आहे. काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी विजांच्या कडकडांसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. ढगाळ वातावरणामुळे कांद्याला किड व करपा सारखा रोग येऊन पिकाचे नुकसान होण्याची चिंता आहे. तसेच ऐन मोहरच्या हंगामात पाऊस पडल्यास मोहर गळून पडून आंब्याचे उत्पादन लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. या पावसामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होईल.

सतिश म्हात्रे -

शेतकरी मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राने रायगडसह उत्तर कोकणाला वादळाचा इशारा दिला आहे. नऊ जानेवारीपर्यंत उत्तर कोकणातील रायगड, ठाणे, पालघर या जिल्हयांमध्ये विजांच्या कडकडाटांसह वादळाची शक्यता वर्तविली आहे. समुद्रकिनारी, खाडी किनारी राहणाऱ्या नागरिकांनी याबाबत सर्तक राहण्याबाबत तहसील कार्यालयांमार्फत सुचना करण्यात आल्या आहेत. सागर पाठक

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी - रायगड Rain warning with thunderstorm in Raigad Onion farmers in financial crisis ( संपादन - तुषार सोनवणे )

