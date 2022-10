राज ठाकरेंनी रात्री-अपरात्री मदतीसाठी कधीही हाक द्यावी; CM शिंदेंचं आवाहन

By

मुंबई : राज ठाकरेंनी मदतीसाठी रात्री-अपरात्री कधीही आमच्याकडं यावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. त्यामुळं येत्या काळातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. शिवाजी पार्कवर दरवर्षी मनसेच्यावतीनं दीपोत्सवाचं आयोजन केलं जातं, या दीपोत्सवाचं हे दहावं वर्ष आहे. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विशेष आमंत्रण देण्यात आलं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. (Raj Thackeray Devendra Fadnavis Eknath Shinde together on a stage of MNS Dipotsav)

या कार्यक्रमानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे एकाच मंचावर आल्याचं पहायला मिळालं. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणतील नव्या समिकरणाची ही नांदी असल्याचीही चर्चा सुरु झाली आहे. येत्या काळात मुंबई महापालिकेची निवडणूक होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मनसेच्या दीपोत्सवाचं कौतुक करताना राज ठाकरेंना आवाहनही केलं. ते म्हणाले, गेल्या दहा वर्षांपासून शिवाजी पार्कमध्ये हा दीपोत्सवाचा कार्यक्रम होत आहे. पण मनात इच्छा असतानाही आम्हाला इथं येता आलं नाही, योगायोग लागतो त्याला. चांगली सुरुवात आहे ही. तुम्ही आम्हाला मध्ये पत्रही दिलं, तुम्ही भेटलातही. त्यामुळं आम्ही दोघांनीही ठरवलंय की, हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. त्यामुळं आम्ही तुम्हाला सांगितलं की कधीही हक्कानं सांगा. दोघेही आम्ही अगदी उशीरापर्यंत काम करत असतो. त्यामुळं राज ठाकरे कधीही येऊ शकतात. रात्री, अपरात्री अगदी मध्यरात्री देखील, आम्ही त्यांना भेटणार. यामध्ये मी टीका करत नाही, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.