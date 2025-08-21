मुंबई

Raj Thackeray: मुंबईत बेशिस्तपणा वाढला... राज ठाकरेंनी का घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट? सादर केला मुंबईचा विकास आराखडा

Raj Thackeray Development Plan for Mumbai: Traffic, Parking & Urban Planning | मुंबईतील ट्रॅफिक आणि बेशिस्तपणावर राज ठाकरेंनी उपाय सुचवले. देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा, विकास आराखडा सादर.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील वाढत्या बेशिस्तपणावर आणि ट्रॅफिक समस्येवर चिंता व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी एक छोटासा पण प्रभावी आराखडा सादर केला. मुंबईतील ट्रॅफिक, पार्किंग, रस्त्यांचा ताण आणि बेशिस्तपणा यावर त्यांनी ठोस उपाय सुचवले. “ट्रॅफिकची परिस्थिती पाहिली की तुमच्या देशाची परिस्थिती दिसते,” असे सांगत राज ठाकरे यांनी शहर नियोजनाच्या गरजेवर जोर दिला.

