Raj Thackeray: मुंबईत बेशिस्तपणा वाढला... राज ठाकरेंनी का घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट? सादर केला मुंबईचा विकास आराखडा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील वाढत्या बेशिस्तपणावर आणि ट्रॅफिक समस्येवर चिंता व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी एक छोटासा पण प्रभावी आराखडा सादर केला. मुंबईतील ट्रॅफिक, पार्किंग, रस्त्यांचा ताण आणि बेशिस्तपणा यावर त्यांनी ठोस उपाय सुचवले. "ट्रॅफिकची परिस्थिती पाहिली की तुमच्या देशाची परिस्थिती दिसते," असे सांगत राज ठाकरे यांनी शहर नियोजनाच्या गरजेवर जोर दिला..मुंबईतील ट्रॅफिक: वाढता बेशिस्तपणामुंबईत गाड्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. "चार जण राहत होते तिथे आता 500 जण राहतात, पण रस्ते तेच आहेत," असे राज ठाकरे यांनी सांगितले. वाहनांच्या संख्येत वाढ झाली, परंतु रस्त्यांची क्षमता आणि शिस्त यांचा अभाव आहे. सिग्नल तोडणे, चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करणे आणि फुटपाथवर अतिक्रमण यामुळे मुंबईकरांचे हाल होत आहेत. "आधी रात्री 12 वाजता सिग्नलवर गाड्या थांबायच्या, आता दुपारी 12 वाजताही थांबत नाहीत," असे ठाकरे यांनी नमूद केले..विकास आराखडा: कडक नियम आणि टाऊन प्लॅनिंगराज ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या विकास आराखड्यात कडक नियम आणि टाऊन प्लॅनिंगवर भर दिला आहे. त्यांनी सुचवले की, चुकीच्या पार्किंगवर मोठा दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा असावी. "पार्किंग आणि नो-पार्किंग झोनसाठी रंगीत मार्किंग असावी, जेणेकरून नियम स्पष्ट होतील," असे त्यांनी म्हटले. तसेच, शहर नियोजनासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. "मुंबईचा बेशिस्तपणा हाताबाहेर गेल्यास परिस्थिती बिकट होईल," असा इशारा त्यांनी दिला..मूलभूत सुविधांचा अभावमुंबईत रिडेव्हलपमेंटची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत, परंतु मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत आहे. नव्याने मुंबईत येणाऱ्या लोकांना पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थेची माहिती नसते. "लोकल ट्रेनमधील गर्दी जगात कुठेही पाहायला मिळणार नाही," असे ठाकरे यांनी सांगितले. याशिवाय, खोट्या रिक्षा आणि ट्रक यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शहरातील बेशिस्तपणा वाढत आहे..Raj Thackeray : शिवसेनेशी युतीबाबत राज ठाकरेंचं सूचक विधान...मतदार यादीबाबत दिल्या महत्त्वाच्या सूचना, नेमकं काय म्हणाले?.पार्किंगचे दर आणि उपायपार्किंगच्या दरांबाबत राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "गाड्यांच्या किमती पाहता पार्किंगचे दर जास्त नाहीत, पण प्रत्येक गोष्ट फुकट मिळेल अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही." त्यांनी मुंबईत बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली. "पुण्यातही सण-उत्सवांमुळे ट्रॅफिकचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईला याच गतीने बरबादीकडे जायचे आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.शिस्त लावण्याची गरजराज ठाकरे यांनी सरकारला शिस्त लावण्याचे आव्हान दिले आहे. "अर्बन नक्षलवादावर बोलण्यापेक्षा ट्रॅफिक आणि पार्किंगच्या शिस्तीवर काम करा," असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, सरकार अनावश्यक ठिकाणी भीती दाखवते, परंतु मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देत नाही. मुंबईच्या विकासासाठी तज्ञांचा सल्ला आणि ठोस कृती योजनेची गरज आहे..मुंबईकरांचे आवाहनमुंबईकरांना आवाहन करताना राज ठाकरे म्हणाले, "शहराची शिस्त आपल्या हातात आहे. नियम पाळा, ट्रॅफिक नियमांचे उल्लंघन टाळा." त्यांनी सरकारला तातडीने टाऊन प्लॅनिंगवर काम सुरू करण्याची मागणी केली, जेणेकरून मुंबई पुन्हा एकदा शिस्तबद्ध आणि सुंदर शहर बनू शकेल.मुंबईतील वाढता बेशिस्तपणा आणि ट्रॅफिकचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी सादर केलेला विकास आराखडा चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता सरकार यावर कितपत गंभीरपणे काम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..Mumbai News: मुसळधार पावसानंतर मुंबई पुन्हा पूर्वपदावर, पावसाचा जोर ओसरला; रस्ते-रेल्वेसेवा सुरळीत.