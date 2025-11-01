MNS- MVA Morcha: मग लोकसभेत ३१ खासदारांनी मतचोरी केली होती का? मविआ-ठाकरेंच्या मोर्चावर भाजपचा सवाल

निवडणूक आयोगाच्या विरोधात महाविकास आघाडी आणि मनसे यांच्या वतीने मुंबईत काढण्यात आलेल्या मोर्चावरून सत्ताधारी भाजपकडून तीव्र टीका करण्यात आली आहे. मतदार याद्यांतील त्रुटी दूर होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. राज ठाकरे स्वतः या मोर्चाला लोकलने जात असल्याचे दृश्यही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मात्र, या आंदोलनावर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडीवर पलटवार केला आहे..पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने मतदार यादीवर संशयबावनकुळे म्हणाले, “ज्या मतदार यादीवर आज आक्षेप घेतला जात आहे, त्याच याद्यांवरून अलीकडील लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतर्फे ३१ खासदार निवडून आले. मग त्या खासदारांनी मत चोरी केली होती काय? त्याच EVM आणि त्याच मतदार यादीद्वारे ते जिंकले होते. आता पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने मतदार यादीवर संशय घेण्याचा हा राजकीय स्टंट आहे.”.Raj Thackeray : निवडणुकांमध्ये ‘मॅच फिक्सिंग’, राज ठाकरे; मतदार यादीत सुधारणा गरजेची.मोर्चा म्हणजे पराभवाचे कारणते पुढे म्हणाले की, मतदार यादीतील दुप्पट आणि तिप्पट नावे कमी व्हावीत यासाठी भाजपने आधीच निवडणूक आयोगासमोर भूमिका मांडली आहे. परंतु, निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर अशा मोर्चांद्वारे संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. “हा मोर्चा म्हणजे पराभवाचे कारण आधीच शोधून ठेवण्याचा प्रयत्न,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले..राज ठाकरेंचा लोकलने प्रवासराज ठाकरे लोकलने प्रवास केल्याबाबत ते म्हणाले, “लोकलने जाण्यात काहीही नवीन नाही. याला मोठा विषय बनवणे अनावश्यक आहे.”महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेदांवर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले, “काँग्रेसमध्ये एक वाक्यता नाही. चार लोक चार भूमिका मांडतात. त्यामुळे या मोर्चामागे कोणाची अधिकृत भूमिका आहे हेही स्पष्ट नाही.”.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्धभाजपचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगताना बावनकुळे यांनी अजित पवारांच्या निर्णयांना पाठिंबा असल्याचेही नमूद केले. “शेतकरी आत्महत्या टाळण्यासाठी उपाययोजना होत आहेत. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतही योग्य निकष आवश्यक आहेत, जेणेकरून लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.शेवटी बावनकुळे म्हणाले, “महाविकास आघाडी आणि मनसे एकत्र आले तरी फरक पडत नाही. महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकार सक्षमपणे काम करत आहे. जनतेचा विश्वास आमच्यावर आहे.”.Raj Thackeray: एकाचा पत्ता सुलभ शौचालय, बसल्या बसल्या सही घेतली का? राज ठाकरेंचा आरोप; निवडणूक अधिकार्यांचे स्पष्टीकरण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.