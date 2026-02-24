Raj Thackeray: जपानी तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल… राज ठाकरेंनी मोहन भागवतांना विचारला थेट प्रश्न!

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सोशल माध्यमांवर एक भावनिक आणि विचारप्रवर्तक पोस्ट शेअर करून मराठी भाषेच्या सन्मानाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. त्यांनी जपानी तरुणीचा एक व्हिडिओ प्रसारित केला, ज्यात ती महाराष्ट्रात राहताना मराठी शिकण्याचा मनापासून प्रयत्न करताना दिसत आहे. रोज एक नवीन मराठी शब्द शिकून त्याचे छोटेसे व्हिडिओ ती नियमितपणे अपलोड करते. या साध्या पण प्रभावी प्रयत्नाने राज ठाकरे यांच्या मनात एक गहन विचार जागृत झाला..“हजारो किलोमीटर दूरून येणारे हे परदेशी नागरिक इथे आल्यावर या प्रांताची भाषा मराठी आहे, हे सहज स्वीकारतात. दीर्घकाळ राहणार असतील तर ती भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतात; अन्यथा किमान अनादर तर कधीच करत नाहीत,” असे राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यांच्या मते, मराठीत बोलल्यास या पाहुण्यांना खरा आनंद होतो. ते इथल्या नाटकांचा आस्वाद घेतात, खाद्यसंस्कृती समजून घेतात, इतिहास जाणून घेतात. या सर्व प्रक्रियेत त्यांच्यात मराठीबद्दल अपार कुतूहल आणि त्याहून अधिक आदर दिसून येतो. एखाद्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यावरही ते तिथल्या स्थानिक भाषेचा तसाच उत्साहाने शोध घेतात..Raj Thackeray Eknath Shinde Meeting : राज ठाकरेंनी घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट, राज्याच्या राजकारणात नवे समीकरण ? चर्चांना उधाण .मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषानुकत्याच नवी मुंबईत झालेल्या कोल्डप्ले या जागतिक बँडच्या कार्यक्रमाचे उदाहरण देताना राज ठाकरे म्हणतात, “शहर आणि राज्याची भाषा मराठी आहे, हे समजताच ख्रिस मार्टिन यांनी सहज दोन-तीन वाक्ये मराठीत बोलून प्रेक्षकांचे अभिवादन केले.” मुंबईत येणारे विविध देशांचे राष्ट्राध्यक्षही बहुतेक वेळा मराठीतच शुभेच्छा देतात. मुंबईतील दूतावासांच्या कार्यालयांमध्येही मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा मानली जाते. महत्त्वाच्या सण-समारंभांनिमित्त ते मराठीत शुभेच्छापत्रे पाठवतात आणि मराठी बोलणारा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध ठेवण्याची काळजी घेतात..परंतु याउलट काही स्वकीयांना हे वास्तव कळत नाही, अशी खंत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. “मुंबईत अनेक भाषा बोलल्या जातात, मराठी एकट्याची नाही, असा युक्तिवाद काही लोक करतात,” असे ते म्हणतात. याच संदर्भात त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित केला. “नुकत्याच मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात ते आले होते. आपण मुंबईत आहोत आणि मराठी भाषिक आहोत, तरीही थोडाफार संवाद मराठीत का साधला नाही, हे समजत नाही,” असे राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे म्हटले..मराठी भाषिकांना आवाहनयाबाबत संघातील काही ज्येष्ठ सदस्यांनी दिलेल्या माहितीचा उल्लेख करताना ते पुढे म्हणतात, “पूर्वीचे सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन यांचा जन्म आणि बालपण रायपूरमध्ये झाला. हिंदी त्यांना सहज येत असे. तरीही त्यांच्या मूळ कर्नाटकातील कन्नड भाषेचा त्यांना कधी विसर पडला नाही. कर्नाटकात गेल्यावर ते आवर्जून कन्नडमध्ये संवाद साधायचे.”शेवटी राज ठाकरे यांनी मराठी भाषिकांना आवाहन केले आहे. “परदेशी व्यक्ती आपल्या भाषेचा सन्मान करतात आणि करत राहतील. पण इथल्या मूठभर स्वकीयांना मराठी बोलायला लावण्यासाठी आपण या भाषेला ज्ञान आणि अर्थार्जनाची भाषा बनवूया. जेणेकरून ती शिकल्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही.” या जपानी तरुणीला त्यांनी मन:पूर्वक धन्यवाद दिले आहेत..Raj Thackeray : प्रत्येक गोष्टीला ‘एक्सपायरी’ असते; पूर्वी राजकारण निकोप असायचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.