Raj Thackeray: अपेक्षित यश न मिळाल्याचं दुःख! मराठी माणसाला नागवण्याची एकही संधी ते सोडणार नाही, पण...; राज ठाकरेंची परखड पोस्ट

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांचे निकाल काल शुक्रवारी जाहीर झाले. या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मोठी मुसंडी मारली, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) अपेक्षित यश मिळाले नाही. मुंबईत मनसेला केवळ सहा जागा मिळाल्या. यावर मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहून प्रतिक्रिया दिली आहे..धनशक्ती आणि सत्तेच्या शक्तीविरुद्ध शिवशक्ती अशी ही लढाईराज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये प्रथम मनसे आणि शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांचे अभिनंदन केले. ही निवडणूक सोपी नव्हती, असे ते म्हणाले. धनशक्ती आणि सत्तेच्या शक्तीविरुद्ध शिवशक्ती अशी ही लढाई होती. तरीही दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी चांगली झुंज दिली, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमी आहे, असेही ते म्हणाले..अपेक्षित यश न मिळाल्याचे दुःखमनसेला या वेळी अपेक्षित यश न मिळाल्याचे दुःख असल्याचे राज ठाकरेंनी व्यक्त केले. मात्र, त्यामुळे खचून जाणार नाही, असे ते म्हणाले. निवडून आलेले मनसे नगरसेवक स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना पुरून उरतील. मराठी माणसाविरोधात काही घडले तर त्यांना जाब विचारतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..BMC Election Result 2026 : ठाकरे गटावर दुहेरी आघात ! मुंबईतील सत्ता जाताच काही वेळातच शिवसेनेच्या पहिल्या महिला आमदाराचे हृदयविकाराने निधन .आपला श्वास मराठीआपली लढाई मराठी माणूस, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठी आहे, असे राज ठाकरेंनी सांगितले. ही लढाई दीर्घकालीन आहे आणि तीच आपले अस्तित्व आहे, असे ते म्हणाले. काय चुकले, काय कमी पडले आणि पुढे काय करावे याचे विश्लेषण आणि कृती सर्वजण मिळून करू, असे त्यांनी नमूद केले.एमएमआर परिसरात किंवा संपूर्ण राज्यात मराठी माणसाला त्रास देण्याची एकही संधी सत्ताधारी आणि त्यांच्या आश्रित सोडणार नाहीत, असे राज ठाकरेंनी सांगितले. म्हणून मराठी माणसाच्या पाठीशी ठाम उभे राहायचे आहे. निवडणुका येतात-जातात, पण आपला श्वास मराठी आहे हे विसरता कामा नये, असे ते म्हणाले..लवकरच भेटू आणि पुन्हा कामाला लागूशेवटी राज ठाकरेंनी लवकरच भेटू आणि पुन्हा कामाला लागू, असे सांगितले. पक्ष आणि संघटना नव्याने उभारू, असेही त्यांनी म्हटले. ही पोस्ट 'आपला नम्र राज ठाकरे' अशी संपते.या निकालामुळे मनसेसाठी हा एक धक्का मानला जात आहे. मुंबईत मनसेला मिळालेल्या मर्यादित जागा पक्षाच्या अपेक्षांपेक्षा कमी आहेत. राज्यातील इतर महापालिकांतही भाजपची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली, ज्यामुळे सत्तेचे समीकरण बदलले आहे..BMC Election : वोट शेअरिंगमध्ये उद्धव ठाकरेंची भाजपला कडवी टक्कर; शिंदेच्या शिवसेनेला ५ टक्केच मत, तर मनसेला....