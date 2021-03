मुंबई पोलीस आयुक्त पदाच्या शर्यतीत रजनीश सेठ यांचे नाव आघाडीवर

मुंबई - सध्या राज्याच्या राजकारणात सचिन वाझे प्रकरणामुळे एकच खळबळ माजली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयएने सचिन वाझेना स्कॉर्पियो कारमधील स्फोटक प्रकरणात अटक केल्यामुळे पोलीस दल आणि राज्य सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. काही महत्त्वाच्या पदांवर फेरबदल होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. काल राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदावरुन हटवण्यात येईल अशी चर्चा होती. पण राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी, असा कोणाताही प्रस्ताव आमच्याविचाराधीन नाही हे स्पष्ट केलं. आता मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सचिन वाझे प्रकरणाचा फटका बसेल, असं बोललं जात आहे. परमबीर सिंह यांना पदावरुन दूर केलं जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबईतील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी वेगवेगळी नाव चर्चेत आहेत. यात रजनीश सेठ यांचे नाव आघाडीवर आहे. 1988 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले रजनीश सेठ शांत स्वभावाचे आहेत. या पूर्वी रजनीश सेठ यांनी मुंबईच्या सहआयुक्त पदी अडीच वर्ष काम केंल आहे. त्यावेळी त्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी देण्यात आली होती. आझाद मैदान हिंसाचारावेळीही ते सहआयुक्त होते. या पूर्वी राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक होते. रजनीश सेठ हे फोर्स वनचेही प्रमुख होते. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्यामध्ये एका तास चर्चा झाल्याची सुत्रांची माहिती आहे.

