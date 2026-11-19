मुंबई: प्रकाश आणि आनंदाचा सण असलेल्या दिवाळीचे ग्रँड साधत 'राजश्री लॉटरी'तर्फे तब्बल ₹4 कोटी रुपयांच्या भव्य बक्षिसाची घोषणा करण्यात आली आहे. या विशेष दिवाळी ड्रॉच्या माध्यमातून सहभागी होणाऱ्यांना ₹4 कोटी रुपयांचे घसघशीत बक्षीस जिंकण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे..'मिझोरम राज्य लॉटरी'द्वारे आयोजित या विशेष ड्रॉमुळे यंदाच्या दिवाळीचा उत्साह आणखी वाढणार आहे. सणासुदीच्या काळात सहभागींसाठी मोठ्या बक्षिसाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही विशेष योजना सादर करण्यात आली आहे..दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि नव्या आशांचा सण. अशा या मंगलमय पर्वात ₹4 कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकण्याची संधी मिळणे ही सहभागींसाठी विशेष बाब ठरणार आहे. 'राजश्री लॉटरी'ची ‘बंपर वाली दिवाळी’ यंदाच्या सणाला अधिक खास बनवण्याची संधी घेऊन आली आहे.तुम्हीही BookMyRajshree App च्या माध्यमातून सहभागी व्हा आणि आपले नशीब आजमावा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.