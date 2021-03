मुंबईतील लाजिरवाणा प्रकार! ६८ वर्षीय व्यक्तीचा भटक्या प्राण्यांवर बलात्कार

मुंबईत माणुसकीला लाजवणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरी पश्चिम येथे एका ६८ वर्षीय व्यक्तीने एका भटक्या कुत्र्यावर बलात्कार केला. ही घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर #SorrySheru हा हॅशटॅग ट्रेण्ड होत आहे. तसंच संबंधित व्यक्तीला अटक करण्याची मागणीनेदेखील जोर धरला होता. आतापर्यंत १ लाख ६२ हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी ट्विट करत या व्यक्तीला अटक करण्याची मागणी केली आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या ६८ वर्षीय एका व्यक्तीने डिसेंबर २०२० मध्ये एका भटक्या कुत्र्यावर बलात्कार केला होता. तब्बल एका वर्षानंतर या घटनेचा खुलासा झाला असून या व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. ही घटना अंधेरी वेस्टमधील जुहू परिसरात घडली होती. या श्वानावर बलात्कार करणारा ६८ वर्षीय व्यक्ती एक भाजी विक्रेता असून आतापर्यंत त्याने अनेक मुक्या प्राण्यांवर बलात्कार केले आहेत, अशी माहिती डीएन नगर पोलिसांनी दिली. एनिमल राइट्सने दाखल केली तक्रार प्राण्यांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या बॉम्बे एनिमल राइट्स या संस्थेच्या विजय मोहनानी यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तसंच सीसीटीव्ही फुटेजदेखील पुरावा म्हणून सादर केले होते. या व्हिडीओमध्ये ही व्यक्ती कुत्र्यावर बलात्कार करताना दिसून येत आहे. या व्यक्तीने आतापर्यंत अनेक कुत्रे आणि मांजरींवर बलात्कार केला आहे. दाखल झाली तक्रार या घटनेप्रकरणी संबंधित व्यक्तीवर कलम ४२९, ३७७,११ (१) (A) आणि ११ (१) (२) अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

