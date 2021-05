प्रियकराकडूनच घात, बँड स्टँड येथे तरुणीवर बलात्कार

मुंबई: बांद्रा बँड स्टँड (band stand) येथे 20 वर्षीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार (rape case) केल्याप्रकरणी वांद्रे पोलिसांनी तिघांना अटक केली. त्यातील दोन आरोपींनी तरूणीवर बलात्कार केला. तर एका आरोपींनी त्यांना गुन्ह्यांत मदत केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने तिघांनाही याप्रकरणी 19 मेपर्यत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. (rape on girl at band stand in bandra area)

तक्रारदार व आरोपी मानखुर्द येथील रहिवासी आहेत. 11 मेला तक्रारदार व तीन आरोपी दोन मोटरसायकलवरून वांद्रे परिसरात आले होते. त्यातील एक आरोपी तक्रारदार तरुणीचा प्रियकर आहे. त्यातील दोघांनी तेथील खडकांमध्ये नेऊन तरूणीवर बलात्कार केला. यावेळी तिसरा आरोपी आजूबाजूला लक्ष ठेऊन होता. त्यानंतर चौघेही आपल्या घरी गेले.

या तरूणीच्या पोटात दुखू लागले. त्यावेळी तिच्या बहिणीने विचारले असता तिने हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर 12 मे ला तरुणीची बहिण तरुणीला वांद्रे पोलिस ठाण्यात घेऊन गेली तेथे मुलीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी भादंवि कलम 376 व 376(ड) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर 13 मेला तिनही आरोपींना अटक करून न्यायालयापुढे हजर केले असता न्यायालयाने 19 मेपर्यंत आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपी 20 ते 23 वर्ष वयोगटातील आहेत.