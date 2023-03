मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात RBIनं 'अॅमेझॉन पे'ला मोठा दणका दिला आहे. आरबीआयनं अॅमेझॉन पे ला तब्बल ३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रीपेड पेमेंटमध्ये नियमांचं पालन केलं नसल्याचं निदर्शनास आल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. (RBI has imposed monetary penalty of over Rs 3 crore on Amazon Pay)

आरबीआयनं म्हटलं की, आमच्या हे निर्दर्शनास आलं आहे की, केवायसी संदर्भातील आरबीआयच्या नियमांच्या निर्देशांचं पालन अॅमेझॉन पे न केलेलं नाही. त्यामुळं त्यांच्यावर आरबीआय कायद्याच्या कलम ३० अंतर्गत दंड ठोठवण्यात आला आहे. तसेच या चुकीवर स्पष्टीकरण द्यायला सांगितलं आहे.

हे ही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

आरबीआयनं दंड ठोठावताना हे देखील स्पष्ट केलंय की, ही कारवाई नेहमी प्रमाणं होणाऱ्या नियमभंगांच्या तत्वावर करण्यात आली आहे. यामध्ये अॅमेझॉन पेच्या कायदेशीर बाबींवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेला नाही.