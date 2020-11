"सोमय्या शिखंडीची भूमिका बजावतायत, 'फ्रॉड' शब्दाला समानार्थी शब्द म्हणजे किरीट सोमय्या" - पेडणेकर

मुंबई : आज पुन्हा एकदा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेवर निशाणा साधलाय. आज शिवसेनेवर निशाणा साधताना सोमय्या यांनी शिवसेना नेते रवींद्र वायकर, शिवसेनेचे मंत्री आणि अनिल परब आणि मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना टार्गेट केलंय. मुंबई महापालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी गरीब झोपडपट्टी वासियांसाठीचे गाळे लाटलेत. सोबतच अजमेरा सोबत झालेल्या जमीन व्यवहारावर देखील किरीट सोमय्या यांनी आक्षेप घेतलाय. किरीट सोमय्या यांनी अजमेरा बिल्डर सोबत झालेल्या व्यवहाराची माहिती राज्यपालांना दिली आहे अंडी याबाबत राज्यपालांनी लोकायुक्तांना चौकशीचे आदेश दिल्याचे सोमय्या म्हणालेत. दरम्यान किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे सरकार, मुंबई महापालिका SRA आणि महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महत्त्वाची बातमी : ठाकरे सरकार, किशोरी पेडणेकर, मुंबई महापालिका आणि SRA विरोधात सोमय्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव यावर किशोरी पेडणेकर यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. महाभारतात कौरव शिखंडीच्या मागून लढाई करत होते, तसं किरीट सोमया शिखंडीची भूमिका बजावतायत आणि आरोपांवर आरोप करतायत. फ्रॉड या शब्दाला समानार्थी शब्द म्हणजे किरीट सोमय्या. वारंवार तक्रारी करायच्या, लोकांना डिस्टरब करायचं, आवाज करायचा एवढंच त्यांचं काम आहे. किरीट सोमय्या हे बिनबुडाचे आरोप करतात, त्यांनी आरोप सिद्ध करावेत. ते आरोप करत राहतील आणि आम्ही त्यांच्या मागे मागे आरोपांवर उत्तर देत बसणार नाही. आम्ही, उध्दवसाहेब चांगलं काम करतायत, ते फक्त डिस्टरब करण्याचं काम करतायत, आम्ही त्यांना घाबरत नाही, असं मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्यात. reaction of BMC mayor kishori pednekar after serious allegations by kirit somayya

