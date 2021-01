मध्य रेल्वेवरील नव्या "चिखलोली' स्थानकाला मान्यता; भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील अंबरनाथ-बदलापूर दरम्यान चिखलोली हे नवे स्थानक उभारण्यास रेल्वे मंडळाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. या स्थानकाचे काम मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी)कडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील स्थानक "चिखलोली' ही उद्घोषणा प्रवाशांना लवकरच ऐकायला मिळेल. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा अंबरनाथ-बदलापूर दरम्यान चिखलोली स्थानक उभारण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. यासंदर्भात रेल्वे मंडळाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. नुकताच हा प्रस्ताव नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. स्थानकाच्या उभारणीसाठी एकूण 8.50 एकर जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू आहे. भूसंपादन झाल्यानंतर स्थानक उभारणीचे काम सुरू होईल, अशी माहिती एमआरव्हीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

चिखलोली स्थानकामुळे अंबरनाथ-बदलापूर स्थानकावरील प्रवाशांच्या गर्दीचे विभाजन करण्यास मदत होईल. यासह अंबरनाथ, बदलापूरमधील वाढत्या शहरीकरणाचा फुगवटा चिखलोली दरम्यान पसरला जाईल, अशी प्रतिक्रिया कल्याण-कसारा-कर्जत प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष राजेश घनघाव यांनी दिली.

Recognition of new Chikhloli station on Central Railway Land Acquisition process begin ------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Recognition of new Chikhloli station on Central Railway Land Acquisition process begins